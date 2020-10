Queste sono davvero tutte RTX 3070 in preparazione per il lancio?

Dopo la prima immagine reale di un presunto Qualification Sample della versione mobile della RTX 3070 apparsa nei giorni scorsi, questa volta è la versione desktop a fare capolino in rete. Dal social cinese Baidu è arrivata un’immagine che mostrerebbe varie GPU in fase di test.

La foto, ora rimossa dalla fonte, è stata ricondivisa su Twitter dall’utente @Avery78. Nell’immagine è visibile un vassoio pieno di quelle che dovrebbero essere delle GPU Nvidia Ampere GA104-300 in attesa di essere testate e validate. Non c’è certezza che la foto sia autentica, come accade in occasione di tutte le notizie trapelate anche questa va presa con le pinze.

GA104-300, secondo le voci circolate in rete nell’ultimo periodo, dovrebbe essere una versione ridotta del chip e dotata di 5888 CUDA core, 184 TMUs e 96 ROPS, specifiche che coinciderebbero con quelle della RTX 3070. Potrebbe trattarsi tuttavia anche di una variante diversa, pronta ad essere utilizzata sulle schede video RTX 3060 o RTX 3060 Ti che si dice siano in arrivo per competere con i prodotti RDNA2 di AMD.

Stando al whitepaper pubblicato da Nvidia e riguardante le GPU GA10x, GA104 nella sua versione completa dovrebbe disporre di 48SMs. Storicamente però, le versioni complete (o quasi complete) dei chip dell’azienda sono sempre state contraddistinte dal numero di versione xxx-400 (ad esempio la RTX 2080 utilizzava una GPU TU104-400-A1) mentre le versioni ridotte utilizzano la dicitura xxx-300 (RTX 2080 Ti aveva una GPU TU102-300-K1-A1, versione ridotta della TU102-400-K1-A1 della Titan RTX). Le GPU immortalate nell’immagine potrebbero dunque non essere delle RTX 3070.

In ogni caso, vedere delle RTX 3070 in piena produzione non è una sorpresa dato che le RTX 3070 saranno lanciate sul mercato il 29 ottobre. Si vocifera che RTX 3060 e/o RTX 3060 Ti arriveranno entro il Black Friday, anche se Nvidia non ha annunciato ufficialmente nessuna delle due schede video.