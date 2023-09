La scuola è già iniziata o comunque è alle porte per tantissimi studenti, per cui non stupisce che ci siano tante offerte dedicate proprio al Back to School. Fra le tante promozioni spiccano quelle di Amazon dedicate ai Chromebook, PC portatili che sfruttano il sistema operativo di Google. Perfetti per accompagnarvi nello studio sia scolastico che universitario, li trovate con sconti che arrivano anche al 40%. Ma non finisce qui!

Acquistando uno qualunque dei modelli in promozione riceverete anche in regalo ben 100GB di spazio su cloud per un anno intero, che potrete sfruttare per archiviare in modo sicuro tutti i vostri file, foto e documenti più importanti. Si tratta quindi dell’occasione perfetta per acquistare un nuovo notebook leggero, comodo e potente che vi aiuterà nello studio e nel lavoro, approfittando anche di questo ulteriore vantaggio. Inoltre, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Fra i tanti modelli di Chromebook in offerta vi segnaliamo l’HP x360 14a-ca0000sl che, grazie al sistema operativo ChromeOS, agli aggiornamenti automatici e al processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico, vi garantirà sempre il massimo delle prestazioni. Il grande display touch da 14” ha una risoluzione Full HD ed è antiriflesso, per garantirvi immagini sempre limpide e chiare.

Inoltre, la batteria dura oltre 12 ore, utilissima per lavorare in mobilità senza interruzioni, e grazie alla ricarica rapida avrete il 50% della batteria in soli 45 minuti. Va poi aggiunto che parliamo di un modello convertibile, per cui semplicemente ruotando la tastiera si trasformerà in un comodissimo tablet. Grazie allo sconto del 33% sarà vostro ad appena 269,99€, un prezzo davvero super vantaggioso, tenendo presente che parliamo di un prodotto che solitamente nuovo costa più del doppio, e che invece oggi è venduto praticamente al prezzo di un ricondizionato.

Se invece state cercando un Chromebook convertibile che abbia caratteristiche anche superiori, vi consigliamo l’ottimo Lenovo Idea Pad Flex 3 che, grazie all’importante sconto del 40%, è offerto a soli 299,00€. Anche in questo caso parliamo di un’ottima offerta, dato che è il prezzo più basso di sempre per questo modello e che solo pochi giorni fa costava circa 450,00€. L’ampio schermo touch è da 15,6” Full HD e avrete anche 64GB per archiviare i vostri file, oltre ai 100GB di spazio su cloud inclusi nell’offerta. Il processore Intel Celeron N4500 e la RAM 4 GB garantiscono grandi prestazioni con consumi ridotti, mentre la scheda grafica integrata Intel vi regalerà una qualità delle immagini davvero eccezionale.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alle offerte. Vi suggeriamo però di effettuare i vostri acquisti al più presto, prima che le promozioni o gli articoli stessi si esauriscano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!