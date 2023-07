Già ieri vi avevamo segnalato un SSD esterno Crucial da ben 4TB proposto a meno di 250€ ma le offerte in questo ambito non finisco e anche oggi vogliamo segnalarvi due ottimi sconti su due modelli diversi di SSD esterno, sempre di Crucial, da 2TB. Nello specifico abbiamo il Crucial X6, proposto a soli 107,99€ e il Crucial X8 proposto a 135,02€. Per entrambi parliamo del prezzo più basso di sempre!

Gli SSD portatili Crucial X6 e Crucial X8 da 2TB sono due dispositivi di archiviazione esterna ad alte prestazioni, ideali per chi ha bisogno di trasferire e salvare grandi quantità di dati in modo rapido e sicuro. Entrambi gli SSD hanno una capacità di 2TB, sufficiente per contenere migliaia di foto, video, brani musicali e documenti. La differenza principale tra i due modelli è la velocità di trasferimento: il Crucial X6 raggiunge fino a 800MB/s, mentre il Crucial X8 arriva fino a 1050MB/s, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2. Questo li rende molto più veloci di un hard disk tradizionale e anche di molti altri SSD esterni sul mercato.

Entrambi gli SSD sono compatibili con PC, Mac, Android e iPad Pro, ma richiedono un adattatore per funzionare con dispositivi con porta USB-A, come PS4, XBOX One o computer meno recenti. L’adattatore è incluso nel pacchetto del Crucial X6, mentre va acquistato separatamente per il Crucial X8. Entrambi gli SSD sono dotati di una scocca in metallo resistente agli urti e alle cadute, che protegge i dati da eventuali danni. Gli SSD portatili Crucial X6 e Crucial X8 da 2TB sono quindi una soluzione ottimale per chi cerca uno spazio di archiviazione esterno veloce, capiente e affidabile.

SSD portatili Crucial in offerta al minimo storico

