Il Prime Day di autunno è giunto al suo secondo e ultimo giorno, quindi vi restano poche ore per approfittare di queste offerte riservate ai clienti Prime. Se siete arrivati da poco ed eravate alla ricerca di un ottimo SSD portatile a prezzo d’occasione, vi segnaliamo il Crucial CT1000X6SSD9 X6 e le sue relative versioni da 1 a 4TB, che godono di sconti degni di nota.

Il risparmio netto sulla versione meno capiente, ossia quella da 1TB, ammonta a oltre 50€, mentre su quella da 2TB e 4TB arriva rispettivamente a 110€ e 237€. In tutti i casi, lo sconto applicato è tra i più alti mai registrati su questo SSD portatile, che vanta le tipiche prestazioni e affidabilità di un marchio importante come Crucial, esperto e leader nel settore delle memorie e dello spazio di archiviazione.

Nonostante sia portatile, le prestazioni di Crucial CT1000X6SSD9 X6 sono paragonabili a quelle di un SSD interno, con velocità in lettura fino a 800 Mb/s, praticamente 4 volte la velocità tipica della maggior parte dei dischi rigidi. Ciò vi garantirà trasferimenti di file di grosse dimensioni in tempi brevi, il tutto in un dispositivo leggero e compatto, dal peso paragonabile a quello delle chiavi dell’auto. Leggero sì, ma anche resistente, visto che il produttore dichiara che può resistere a cadute da 2 metri di altezza, nonché alla maggior parte degli urti e vibrazioni.

Avendo un’interfaccia USB, Crucial CT1000X6SSD9 X6 è compatibile con tantissimi dispositivi, dal PC allo smartphone, anche se in alcuni casi potrebbe servire un adattatore, qualora vogliate ad esempio collegarlo alla vostra console. Ricapitolando, parliamo di un dispositivo capiente, prestazionale, compatto, resistente e affidabile, tutti motivi che dovrebbero invogliarvi a non lasciarvi scappare questa offerta che, ricordiamo, riguarda diversi tagli di memoria.

Insomma, le proposte di questo Prime Day autunnale non si fermano, ed ecco perché suggeriamo caldamente di continuare a seguire la nostra rassegna dedicata per non perdervi le migliori occasioni d’acquisto. Intanto vi lasciamo il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, cosicché non dobbiate cercarlo e perdervi tra le migliaia di offerte disponibili.

