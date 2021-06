Questo bundle con Doom e 3080 Ti è stupendo, ma non potrete mai averlo

NVIDIA ha annunciato di aver stretto una partnership con Bethesda per celebrare il lancio di fine mese di DOOM Eternal con Ray Tracing e DLSS. Come riporta VideoCardz, NVIDIA e Bethesda hanno escogitato una lotteria in cui un numero limitato di persone sarà in grado di acquistare un bundle formato da DOOM Eternal e una GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition.

Secondo il regolamento della lotteria il bundle costerà 1450 dollari, 1399,99 euro in Europa e sarà limitato a 300 copie in tutto il mondo. Non tutti i giocatori, però, potranno prendere parte alla lotteria: solo i cittadini di Stati Uniti, Canada, Australia e UE possono partecipare. Purtroppo, però, come potete leggere nel post ufficiale, è specificato che l’Italia è esclusa da questo contest.

Il bundle include:

una GeForce RTX 3080 Ti Funders Edition

un codice Steam per DOOM Eternal

una giftcard con 100 dollari da spendere sul Gear Store di Bethesda

un mousepad da 40 x 90 cm ispirato a Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2

una statuetta DOOM Eternal Titanium Slayer da 82,55 millimetri rivestita in una finitura in finto titanio come cenno alla linea “Ti” di NVIDIA.

una maglietta Deluxe che presenta il logo DOOM Eternal sul davanti e il logo NVIDIA su una manica, entrambi stampati con inchiostro argento opaco.

L’offerta è iniziata il 23 giugno e durerà fino al 7 luglio.

Come c’è scritto nel post ufficiale, i giocatori verranno estratti in modo casuale e informati l’8 luglio 2021. Gli utenti fortunati avranno poi 48 ore per completare l’ordine tramite un link univoco inviato all’indirizzo mail dei vincitori. Nel caso in cui non si completasse l’ordine entro il periodo indicato, verrà sorteggiato un altro nome tra i partecipanti per prendere il posto del vincitore che non ha rispettato le tempistiche.

Recentemente NVIDIA ha mostrato tramite un video la bellezza di DOOM Eternal in 4K e ray tracing su PC e sembra davvero spettacolare. I riflessi sono migliorati notevolmente, come di conseguenza le superfici riflettenti e la visiera del Doom Slayer. Nel video mostrato il DLSS non era attivo, quindi il gioco girerà in modo ancora migliore una volta attivato! DOOM Eternal con Ray Tracing uscirà entro la fine del mese.