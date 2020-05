Questo case di Lian Li è il sogno dei PC Master Race

La collaborazione tra Lian Li e PC Master Race (PCMR) ha portato all’annuncio di O11 Dynamic Space Grey Special Edition, case per PC dall’aspetto unico ed inconfondibile.

“È incredibile lavorare con Lian Li e vedere che questo progetto diventa realtà. Nella mia azienda, puntiamo sulla libertà, la bellezza e la qualità. Credo che questo case in edizione limitata offra tutti e tre: la libertà di creare una build adatta al vostro stile; la bellezza discreta che lo rende ideale per i sistemi premium e l’inconfondibile qualità per cui Lian Li e O11 Dynamic sono meritatamente conosciuti” ha dichiarato Pedro, fondatore di PCMR.

L’originale O11 Dynamic ha avuto molto successo ed è considerato uno dei migliori case per PC di fascia alta in commercio. Questa edizione PCMR è caratterizzata da un telaio in cromo e sostituisce i pannelli in vetro temperato con vetro colorato a specchio unidirezionale, il tutto per la massima brillantezza.

Il design del case non è stato modificato, e questo è un bene; mantiene il moderno stile a doppia camera a divisione verticale e un ampio supporto per ben tre unità di raffreddamento a liquido. Non vi basta? Sappiate che può ospitare fino a 3 unità d’archiviazione da 3,5 pollici o fino a 6 unità da 2,5 pollici, oppure 2 unità da 3,5″ e 4 da 2,5″. Il case misura 272 x 446 x 445 mm e supporta schede madre dal formato E-ATX fino a quello mini-ITX, inoltre, è compatibile con schede video lunghe sino a 42cm, insomma qualunque GPU comprerete troverà spazio senza problemi.

Grazie alle imponenti dimensioni è possibile montare fino a 9 ventole da 120mm: il pannello superiore può ospitare 3 ventole da 120mm o 2 da 140mm, mentre quelli laterale e inferiore fino a 3 soluzioni da 120mm. In altre parole, O11 Dynamic Space Grey Special Edition assicura un voluminoso flusso d’aria per mantenere le componenti al fresco.

Sul pannello frontale è collocato il pulsante di accensione assieme alle seguenti I/O:

USB3.0 x 2

USB3.1 Type-C x 1

Jack per microfono

Jack per cuffie

Lian Li commercializzerà solo 2000 unità della Dynamic Space Grey Special Edition O11. Sorprendentemente, nonostante sia un oggetto da collezione, il prezzo è fissato a soli 160 dollari, quindi se volete accaparrarvene uno, affrettatevi.

Detto questo, il case in descrizione non è l’unico degno di interesse. Se cercate un prodotto di design o dal prezzo più accessibile, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto sui migliori case del 2020.