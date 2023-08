Il nuovo processore AMD Ryzen 9 7945HX3D con 3D V-Cache, progettato per notebook da gioco, pone le sue prestazioni al vertice rendendolo uno delle migliori scelte per il gaming in generale. Questa sua qualità lo rende il perfetto candidato anche per chi cerca una soluzione da gioco fissa ma estremamente compatta e quindi punta a rivolgersi al segmento dei mini-ITX. A questo proposito, Minisforum ha subito annunciato la propria intenzione di impiegare questa nuova CPU all’interno di un nuovo sistema ultracompatto da solo 6 litri.

Conosciuto con il nome di Project DRFXI di Minisforum, sarà uno dei primi desktop SFF dell’azienda a incorporare una scheda madre Mini-ITX; questa configurazione consente al sistema di supportare CPU con un TDP massimo fino a 100 W, abbastanza per gestire l’imponente Ryzen 9 7945HX3D con 16 core di AMD. Minisforum prevede di utilizzare un sistema di raffreddamento ad aria a profilo basso per questa CPU, anche se resta da vedere se riuscirà a mantenere prestazioni ottimali durante l’uso intensivo. Il sistema prevede due slot per moduli di memoria DDR5 e due slot M.2 per SSD; immancabili anche sistemi di connettività Wi-Fi, GbE (Ethernet), porte USB di tipo A e tipo C, uscite audio e uscite video.

Sebbene la scheda madre in questa configurazione potrebbe sembrare l’elemento più interessante di Project DRFXI, precisiamo che non è affatto come sembra. L’aspetto che più incuriosisce è la possibilità di installare schede grafiche desktop di varie dimensioni e altezze, senza alcun limite di grandezza. Come? Semplice, sfruttando lo slot PCIe 5.0 x16 posizionato nella zona superiore (esterna) del case; slot collegato poi successivamente alla scheda madre tramite un cavo riser. L’unico requisito è un alimentatore sufficientemente potente, capace di alimentare anche la soluzione più potente come un’eventuale RTX 4090.

Minisforum al momento non ha rivelato una data di lancio precisa per il progetto DRFXI, né un’indicazione sul prezzo. Dato il suo design unico, la CPU di fascia alta e la capacità di ospitare schede grafiche di grandi dimensioni, il sistema punta al pubblico dei videogiocatori più esigenti.