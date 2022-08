Alcune persone desiderano avere un PC in salotto, anche molto potente, per la fruizione di contenuti nel proprio salotto o, anche, giocare agli ultimi titoli usciti sul mercato. Tuttavia, non è facile trovare case che ben si abbinano a un ambiente tipicamente “living”, ma, grazie al nuovo case di MetalFish, potrete avere sia un computer che uno splendido acquario per impreziosire l’aspetto dell’abitazione.

Il produttore cinese, infatti, ha recentemente lanciato Y2 Fish Tank Chassis, che offre tutto lo spazio necessario per installare una scheda madre micro-ATX (e relativi componenti aggiuntivi) nella parte inferiore, mentre in quella superiore è un vero e proprio acquario. Le dimensioni complete dell’oggetto sono di 370x250x290 mm (circa 27 litri), offrendo circa 13 litri di spazio per far nuotare i vostri pesci. Il dispositivo integra una pompa/filtro/ossigenatore alimentato via USB, una striscia luminosa a LED sopra il serbatoio d’acqua (che presenta un pannello di vetro spesso 5mm) e un’illuminazione RGB separata che può accedere regolata, nonché accesa o spenta, tramite il telecomando fornito in confezione.

Photo Credit: MetalFish

Photo Credit: MetalFish

La sezione inerente al PC è stata realizzata in lega di alluminio con uno spessore di 1,5mm e offre abbastanza spazio per una motherboard, micro-ATX o mini-ITX, una singola unità da 2,5”, due ventole da 90mm nella parte anteriore (in dotazione), un dissipatore per CPU alto al massimo 90 e una scheda video con una lunghezza massima di 220mm, oltre a un alimentatore 1U o FlexATX.

Attualmente, MetalFish Y2 Fish Tank Chassis viene venduto in Cina ad un prezzo inferiore ai 74 euro. Purtroppo, difficilmente sarà distribuito ufficialmente anche in occidente. Nel caso foste interessati ad acquistare un nuovo case per il vostro PC, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alla nostra selezione dei migliori in vendita quest’anno.