Questo dissipatore per SSD M.2 vi farà dimenticare i problemi di temperatura

Siete preoccupati che il vostro SSD M.2 si scaldi troppo? Bene, RaidSonic (come riportato da momomo_us) ha lanciato il suo Icy Box IB-M2HSF-705, un nuovo dispositivo di raffreddamento progettato per tenere sotto controllo anche i migliori SSD.

L’IB-M2HSF-705 è il secondo dissipatore SSD M.2 di RaidSonic con il marchio Icy Box. Come il suo predecessore, l’IB-M2HSF-705 è progettato per SSD M.2 con una lunghezza di 80mm. Il dispositivo ha una capacità di raffreddamento di 23W, che è eccessiva per la maggior parte degli SSD M.2. Secondo il produttore, l’IB-M2HSF-705 può ridurre le temperature dell’unità fino al 40% rispetto ai dissipatori di calore passivi M.2. È solo il 10% in meno rispetto all’IB-M2HSF-702.

Photo Credit: Icy Box

Con le dimensioni di 75x30x50 mm, l’IB-M2HSF-705 è composto da un dissipatore di calore in alluminio composto da 22 alette di raffreddamento con uno spessore di 0,5mm con spazi d’aria di 2mm tra loro. A differenza del precedente IB-M2HSF-702 con due heatpipe in rame da 4mm, l’IB-M2HSF-705 si basa su una singola heatpipe in rame da 6mm. Questo design consente all’IB-M2HSF-705 di trovare la posizione migliore per il dispositivo di raffreddamento ed evitare di occupare spazio per le schede grafiche all’interno di case compatti. L’heatpipe in rame entra in contatto diretto con l’SSD M.2, quindi dovrebbe esserci un’eccellente dissipazione del calore. Per migliorare ulteriormente la capacità di raffreddamento, Icy Box include un pad termico con una conduttività termica di 1,5 W/mK e può resistere a temperature di esercizio comprese tra -20 e 180 gradi Celsius.

Photo Credit: Icy Box

Una ventola di raffreddamento da 30mm smaltisce il calore dal dissipatore dell’IB-M2HSF-705. La ventola è dotata di supporto PWM, quindi dovrete assicurarvi che la vostra scheda madre abbia un connettore a 4 pin vicino allo slot M.2, può raggiungere 8.500 giri/min e fornire un flusso d’aria fino a 4,87 m³/h (2,87 CFM). Sfortunatamente, Icy Box non ha divulgato la pressione dell’aria, un valore piuttosto importante quando si parla di dissipatori.

L-M2HSF-702 viene venduto al dettaglio per 29,99$, quindi l’IB-M2HSF-705 dovrebbe avere un prezzo simile, se non inferiore.