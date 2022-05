Le GPU Intel Arc Alchemist iniziano a farsi strada nei primi prodotti mobile, seppur per ora soltanto disponibili nel mercato asiatico. Dopo le proposte di alcuni produttori, che includevano la GPU di fascia bassa A350M, i colleghi di Wccftech hanno scoperto attraverso un post dell’insider Greymon55, un inedito modello dotato di A730M. Il portatile è realizzato dal produttore asiatico MACHENIKE, il primo ad annunciare un laptop con GPU mobile Intel Arc di fascia alta.

Fonte: Wccftech

La Arc A730M è una GPU che fa uso del chip grafico ACM-G10, con 24 Xe Core (3072 ALU) e 24 unità ray tracing. La scheda funziona a una frequenza di 1,1 GHz, ha una memoria video dedicata GDDR6 da 12GB con bus a 192 bit e un TDP compreso fa gli 80 e i 120W. Il modello punta a misurarsi con la versione mobile di GeForce RTX 3060 di Nvidia.

Il portatile di MACHENIKE include una CPU Intel Core i7 -12700H di 12° generazione dotata di 14 core con una frequenza massima in boost di 4.7 GHz, assieme a 16GB di memoria RAM DDR5-4800. Lo schermo è da 16 pollici con risoluzione 2,5K, luminosità massima di 500 nit e frequenza d’aggiornamento da 165Hz, oltre a un aspect ratio di 16:10 e una copertura del 100% dello spazio sRGB. Il laptop è dotato dei più recenti standard, come il supporto al PCI-E 4.0 per l’archiviazione su SSD ed equipaggia un’unità da 512GB con velocità di trasferimento di 3,5 GB/s.

La connettività include il WiFi 6 802.11ax, una porta Ethernet, USB Tipo-C 3.1 Gen 2 e HDMI 2.0. Il portatile supporta anche la ricarica rapida da 80 Wh, con cui è possibile raggiungere il 90% di carica in sole 2 ore. Ha anche una cerniera che consente di piegare lo schermo di 180°. Questo laptop verrà venduto in Cina a partire dal 6 giugno ad una cifra di 7499 Yuan, che corrisponde a 1.126€.

Ovviamente non resta che attendere nuovi annunci di prodotti destinati al nostro mercato, sperando di poter vedere presto anche i modelli desktop delle GPU Arc Alchemist di Intel.