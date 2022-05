Tramite un comunicato stampa, HDPlex ha annunciato quello da lei stesso definito come l’alimentatore ATX passivo che utilizza la tecnologia GaN (nutrurio di gallio) più piccolo al mondo: HDPlex 250W GaN ATX. Il dispositivo ha un corpo in lega di alluminio in grado di dissipare rapidamente il calore di funzionare a zero rumore a pieno carico, una caratteristica molto richiesta dai laboratori di registrazione e negli home theater. Le dimensioni sono estremamente contenute, in quanto si parla di 170x50x25 mm, che gli consentono di essere inserito senza problemi all’interno dei case per PC SFF.

L’alimentatore non solo offre uscite ATX modulari, ma anche la sincronizzazione con un secondo PSU identico tramite un apposito cavo (incluso nella confezione). Insieme, due HDPlex 250W GaN ATX sincronizzati tra loro possono dare vita a un dispositivo passivo da 500W. Un tipico scenario d’uso, in questo caso, è quello di alimentare separatamente la scheda madre (con CPU e altri componenti) e la scheda video.

Photo Credit: HDPlex

Photo Credit: HDPlex

Grazie alla sua struttura PFC+LLC avanzata, l’alimentatore è in grado di raggiungere un’efficienza del 94% a pieno carico e di soddisfare lo standard di efficienza energetica di livello V. Lo stadio PFC utilizza due FET GaN di tipo automobilistico, così quello LLC. L’impiego di un trasformatore piatto unibody elimina il rumore causato dalle vibrazioni, mentre il circuito stampato a quattro strati in rame da 2 oz è perfetto per le applicazioni ad alta corrente e per dissipare rapidamente il calore dei FET GaN. Entrambi i condensatori di filtro Rubycon da 150 µF e Solid Cap da 9000 µF assicurano una durata molto elevata.

HDPlex 250W GaN ATX sarà disponibile prossimamente al prezzo di 145 dollari. All’interno della confezione saranno compresi i seguenti cavi: 24-pin ATX, 8-pin EPS, tre SATA, un Molex e due 6+2 pin PCIe.