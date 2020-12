Questo HAT trasforma Raspberry Pi in un vero e proprio proiettore

L’HAT Nebra AnyBeam, commercializzato al prezzo di 267 dollari, è in grado di trasformare Raspberry Pi in un comodo proiettore portatile. Progettato per l’uso con tutti i modelli GPIO a 40 pin di Raspberry Pi, Nebra AnyBeam può proiettare un’immagine 720p da 150” fino a 3 metri di distanza utilizzando la tecnologia laser.

L’HAT Nebra AnyBeam è sia un costoso kit che un’idea interessante, anche se sul mercato sono già presenti diversi proiettori di dimensioni piuttosto ridotte e con caratteristiche simili.

Ecco nel dettaglio le sue specifiche hardware:

Modelli Raspberry Pi compatibili: Tutti i modelli con GPIO a 40 pin

Risoluzione 720p/60FPS

Contrasto: 80.000: 1

Rapporto 16: 9

Luminosità: 23 ANSI lumen (equivalente a DLP 130 visual lumen)

Dimensioni dello schermo: 150″ (la distanza di proiezione è di 3 metri a seconda dell’ambiente)

MEMS Scanner, nessuna lampada richiesta. La proiezione dell’immagine avviene tramite laser.

L’HAT Nebra AnyBeam è composto da più parti, la più grande delle quali è costituita dalla scheda madre su cui è fissata l’unità del proiettore utilizzando tre viti su una piastra di alluminio impiegata anche come dissipatore di calore. Una piccola scheda di controllo collegata alla scheda madre permette di configurare vari parametri. L’assemblaggio è semplice e le istruzioni incluse sono semplici da seguire.

Affinché questo proiettore possa essere utilizzato al meglio, è necessaria una stanza buia e, ovviamente, più si è vicini alla superficie sulla quale volete proiettare i vostri contenuti, più l’immagine sarà chiara e luminosa, a discapito della grandezza.

Il sistema di menu a bordo è funzionale, anche se un po’ macchinoso. Si accede premendo il tasto Invio per cinque secondi, dopodiché apparirà un menu di configurazione e da lì potrete configurare il proiettore. Per l’uso in ambito home cinema, l’HAT Nebra AnyBeam è una buona soluzione, ma il prezzo abbastanza alto potrebbe disincentivare il suo acquisto.