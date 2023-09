Lo spazio sul vostro PC non vi basta mai? Allora ecco l’offerta perfetta per voi! Si tratta dell’ hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1 TB, da oggi nuovamente disponibile sul sito di Unieuro, che amplierà la capacità di archiviazione dei vostri dispositivi in modo semplice ed economico.

Infatti, ora è in vendita a soli 39,99€ anziché 69,99€, grazie a uno sconto di 30,00€, che diviene ancor più importante se consideriamo che stiamo parlando di un prodotto di qualità realizzato da uno dei marchi più prestigiosi nel settore.

Toshiba Canvio Basics, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo di archiviazione è un’opzione ideale per chi necessita di un ampio spazio per conservare tutti quei file che non trovano posto nell’hard disk o nell’ssd interno del proprio computer. Inoltre, grazie alla sua portabilità, è perfetto anche per chi sposta frequentemente i file da un dispositivo all’altro. Ad esempio, quante volte avete desiderato guardare un video sulla vostra smart TV invece che sullo schermo del PC? Con un semplice cavo USB, potrete trasferire i vostri contenuti multimediali dal Toshiba Canvio Basics all’ingresso USB di altri dispositivi.

Questo specifico hard disk da esterno è inoltre adatto a chi desidera viaggiare leggeri, poiché può essere trasportato in tasca grazie alle sue dimensioni compatte, che lo rendono più sottile e leggero rispetto alla media dei suoi simili, specialmente per quanto riguarda la sottigliezza.

In merito al prezzo, come anticipato in precedenza, Unieuro sembra essere l’unico negozio online che periodicamente offre questo hard disk a un prezzo così vantaggioso, addirittura inferiore ai 40,00€. Una cifra difficile da trovare per uno storage da 1TB, soprattutto quando si tratta di modelli esterni, che solitamente costano di più rispetto a quelli interni. Per questo, non lasciatevi sfuggire questa occasione, recandovi subito sulla pagina del prodotto prima che l’offerta termini di nuovo.

