Questo Hub USB include una porta USB-C da 40Gbps e 100W

Hyper ha annunciato il nuovo HyperDrive DUO 7-in-2, un Hub USB-C per Macbook Pro e Air. Questo dispositivo offre funzionalità di alto livello, infatti include una porta USB-C che permette trasferimenti dati fino a 40Gbps e una ricarica rapida da 100W. È presente anche una secondo ingresso USB-C, ma si “ferma” a 5Gbps e 60W.

Seguono due ingressi per schede SD e microSD UHS-I per velocità in scrittura e lettura di 104MB/s. Sono presenti anche due porte USB-A per trasferimenti fino a un massimo di 5Gbps e una porta HDMI per la riproduzione di contenuti 4K a 60fps e in HDR.

Il nuovo HyperDrive DUO 7-in-2 è compatibile con i seguenti prodotti, tutti a marchio Apple:

2019 MacBook Pro 16″

2016-2019 MacBook Pro 15″

2016-2020 MacBook Pro 13″

2018-2020 MacBook Air

2018/2020 iPad Pro

Il design di questo Hub è ispirato a quello dei portatili Apple, è di colore grigio lucido e vanta un aspetto piuttosto sobrio ed elegante. Questo strumento può essere usato con qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C tramite l’apposito il cavetto USB-C. Nella confezione è inclusa anche un’impugnatura magnetica che fissa saldamente l’Hub ai MacBook Pro / Air.

HyperDrive DUO 7-in-2 – Hub USB-C è lungo 114,3mm, largo 31,75mm e spesso 8,64mm; pesa circa 100 grammi. Per portarvi a casa questo gioiellino, dovrete sborsare ben 100 dollari ma, al momento, è disponibile solamente sul sito ufficiale di Hyper. Non abbiamo informazioni al momento riguardo a un eventuale arrivo sul mercato Italiano.