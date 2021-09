Questo Kickstarter trasforma Raspberry Pi in una console minuscola quanto un portachiavi

Per quei momenti in cui volete giocare, ma avete lasciato a casa Switch, smartphone, Steam Deck o altre alternative come PlayDate, DevTerm, PowKiddy A20 o Gem Boy Zero, ora arriva una soluzione. Thumby, che attualmente ha quasi quadruplicato il suo obiettivo di finanziamento su Kickstarter, e con 28 giorni al termine della campagna, è un sistema di gioco basato su Raspberry Pi, così piccolo che potete usarlo come portachiavi.

Photo Credit: TinyCircuits

Al suo interno troviamo il SoC RP2040, utilizzato anche su Raspberry Pi Pico, che fa girare cinque giochi retrò: TinyBlocks (clone di Tetris), Space Debris (Asteroids), Annelid (Snake), un gioco a scorrimento laterale in cui un dinosauro salta sulle rocce (Saur Run); e Delver, un gioco di avventura dungeon crawler.

Tuttavia, c’è spazio anche per un maggior numero di giochi: Thumby offre 2MB di spazio di archiviazione per i vostri titoli oppure potete anche modificare quelli esistenti. I giochi sono scritti utilizzando MicroPython o tramite l’IDE Arduino, poiché si tratta di una scheda RP2040 non saremmo sorpresi di vedere CircuitPython portato su Thumby. Inoltre, un cavo con connettore Micro USB sulle due estremità consente il gioco in multiplayer (fino ad un massimo di due utenti).

Il display è un OLED con una risoluzione di 72×40 pixel, sicuramente molto bassa, ma che ben si adegua al form factor del prodotto. Il controllo avviene tramite un D-Pad a quattro direzioni e due pulsanti ed è presente un interruttore per accendere il dispositivo, alimentato da una batteria ricaricabile da 40mAh.

Photo Credit: TinyCircuits

Photo Credit: TinyCircuits

Il creatore TinyCircuits ha molta esperienza nell’hardware open source e le origini di Thumby risalgono a una mostra a Bay Area Maker Faire nel 2016. Il design RP2040 è stato finalizzato quest’anno e le spedizioni dovrebbero partire all’inizio del 2022. Ricordiamo che il crowdfunding di un progetto non fornisce la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere un progetto in crowdfunding è come un investimento, dove credete nel progetto e desideriate che abbia successo; quindi, non è come acquistare un articolo al dettaglio.