Questo kit è perfetto per portare il Wi-Fi in tutta la casa

La tecnologia progredisce, ma i problemi delle reti Wi-Fi rimangono sempre gli stessi: la connessione funziona a singhiozzo, i download si interrompono oppure rallentano drasticamente e guardare qualche film in streaming o scaricare un gioco appena uscito diventano imprese impossibili, causando l’ira degli utenti.

Spesso tutto questo è causato da una copertura Wi-Fi scarsa. Il segnale inviato dal modem viene bloccato da pareti e soffitti e fatica ad arrivare in alcuni punti della casa; una soluzione al problema potrebbe essere quella di cablare la propria abitazione, ma tirare dei cavi Ethernet risalendo canaline già intasate da altri cavi non è di certo una prospettiva rosea, ne tantomeno economica.

A volte però la soluzione è più semplice di quel che sembra e le parole chiave in questo caso sono due: Powerline e Mesh.

A unire queste due tecnologie ci pensano devolo Magic 1 WiFi mini starter kit e Magic 2 WiFi next starter kit. Si tratta di un sistema di Powerline che sfrutta la rete elettrica già esistente per trasmettere i dati da un componente del kit all’altro alla massima velocità. Il vantaggio? Si può posizionare devolo Magic in qualsiasi presa elettrica libera della casa, aggirando così il problema di porte, muri e soffitti di cui parlavamo prima.

I Powerline sono dotati di porte Ethernet a cui è possibile collegare qualsiasi dispositivo dotato di porta RJ45, come PC, Smart TV, decoder esterni e sistemi di streaming come Chromecast, Fire TV Cube e Nvidia Shield TV. L’aspetto più interessante di devolo Magic è però la capacità di creare una rete Wi-Fi Mesh con caratteristiche come l’access point steering, che mantiene collegati i vostri dispositivi al ripetitore più vicino, così da avere il segnale migliore, e il multi-user MIMO, tecnologia che suddivide equamente la banda tra i vari dispositivi connessi, evitando situazioni spiacevoli dove un device “ruba” la banda a un altro.

Se volete sfruttare il kit devolo Magic per portare il Wi-Fi in tutta la vostra casa, ma siete inesperti e non sapete come configurare il tutto, non preoccupatevi: la procedura di installazione è totalmente automatica, i vari componenti del kit si “parlano” ed eseguono tutte le operazioni in completa autonomia.

Quello che dovrete fare voi è molto semplice: dovrete innanzitutto inserire un dispositivo devolo Magic nella presa e collegarlo al modem tramite cavo Ethernet, dopodiché vi basterà inserire entro due minuti gli altri dispositivi, posizionandoli nei punti della casa in cui volete potenziare la rete Wi-Fi. Se seguirete questa facile procedura i vari Powerline si accoppieranno automaticamente, senza che voi dobbiate premere nemmeno un pulsante.

Se volete controllare il funzionamento del kit devolo Magic e la velocità della rete, potete sfruttare l’applicazione Home Network App devolo o l’interfaccia web dedicata. Qui potrete ottenere informazioni sullo stato della connessione e configurare tutte le funzioni disponibili, dalla rete ospite al controllo genitori, sia da smartphone che da PC.

Solitamente i sistemi Mesh vengono scartati in fase d’acquisto per il loro costo elevato, ma non è il caso del nuovo devolo Magic 2 WiFi next, ora disponibile in diverse varianti sia nei negozi che online: lo Starter Kit comprende due adattatori al prezzo di 199,90 euro (IVA inclusa) e copre uno spazio abitabile fino a circa 90 m², il devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit, per la copertura diretta di spazi abitativi più ampi fino a circa 180 m², viene fornito con tre adattatori e costa 299,90 euro (IVA inclusa). Per l’ampliamento di una rete Magic esistente, gli adattatori Magic 2 WiFi next sono disponibili anche singolarmente al prezzo di 129,90 euro (IVA inclusa). Infine devolo 1 WiFi mini, l’adattatore più piccolo e compatto della famiglia devolo che assicura massime prestazioni di rete grazie a una connessione stabile e potente al prezzo di 99,90 euro (IVA inclusa).

Se siete costretti a convivere giornalmente con una scarsa copertura Wi-Fi e volete una soluzione affidabile, discreta, non troppo costosa e che si adatti bene a casa vostra, i kit devolo Magic potrebbero essere la scelta più azzeccata. Se volete scoprire di più sui prodotti Magic, vi rimandiamo alla pagina dedicata.