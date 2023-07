Se c’è un prodotto di pulizia che sta riscuotendo un enorme successo grazie al sempre più diffuso fenomeno degli Amazon Finds, è senza dubbio questo eccezionale kit di pulizia. La sua popolarità è in continua crescita, e questo è in parte dovuto alla sua disponibilità su Amazon, nonché al suo prezzo irrisorio di soli 13,03€.

Questo kit è davvero speciale grazie alla sua eccezionale versatilità, soprattutto considerando le sue dimensioni compatte. Potrete utilizzarlo per pulire il vostro PC, portatile, monitor e anche per le lenti degli obiettivi delle vostre macchine fotografiche o smartphone. Un articolo pratico da portare sempre con voi e utilizzare al momento del bisogno; non lasciatelo sfuggire!

Con un design super compatto, questo kit di pulizia si inserisce facilmente in una borsa o in un cassetto della scrivania, permettendovi di portarlo ovunque e risparmiare prezioso spazio. Include 2 penne multifunzionali con punta in metallo, perfette per liberare i fori degli auricolari e i tasti del computer da sporco e polvere ostinata. La spugna floccata, invece, si occupa di pulire la custodia di ricarica in modo efficiente, raggiungendo anche gli angoli più difficili. Un ulteriore penna, questa volta in plastica, rende ideale la pulizia degli obiettivi dello smartphone o della macchina fotografica, e viene fornita con ben 5 panni di ricambio per garantire sempre la massima pulizia.

Le spazzole retrattili e morbida, insieme all’estrattore per la tastiera, sono gli alleati perfetti per eliminare la polvere e lo sporco senza causare graffi sui dispositivi. Potrete effettuare una pulizia profonda nel PC, raggiungendo anche gli spazi più stretti tra i tasti della tastiera del laptop. Come se non bastasse, il kit include anche strumenti per la pulizia dello schermo, tra cui uno spray per lucidatura e un panno spesso 2 mm, progettato ad angolo retto per adattarsi ai quattro angoli dello schermo. Insomma, con questo prodotto sarà come avere in mano molti più strumenti di pulizia.

