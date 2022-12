Con il passare degli anni a evolversi non è soltanto l’hardware, ma anche la costruzione stessa dei portatili, di recente sempre più sottili e con dissipatori più efficaci a smaltire il calore. La direzione sembra ora andare verso un design che ne agevoli le operazioni di smontaggio e riparazione, come si può notare dal prototipo di Dell: un concept senza viti, già mostrato lo scorso anno e molto simile ai prodotti di Framework Laptop, che è possibile smontare in meno di un minuto. Concept Luna, questo il suo nome, viene ora presentato nuovamente in versione aggiornata, ancora più semplice da smontare e in grado di ospitare dell’hardware più potente.

Come è possibile vedere dalle immagini, il portatile di Dell ha uno stile minimale, che ricorda molto XPS 13 Plus. Esteticamente rimane quasi invariato al prototipo mostrato lo scorso anno, ma le novità risiedono all’interno: è possibile smontare molto più rapidamente la scocca, il rappresentante dell’azienda è stato in grado di farlo in meno di 60 secondi, estraendo le componenti interne. Tutto quello che è necessario è un semplice spillo da infilare in un foro, posizionato in uno slot che alloggia un blocco di sicurezza sul lato destro del portatile.

Fonte: Dell

Fonte: Dell

In questo modo, la tastiera potrà essere fatta scorrere verso l’alto per essere rimossa, rendendo già tutti i componenti hardware, come la scheda madre, le ventole, gli altoparlanti e la batteria, accessibili ed estraibili tramite un praticissimo sistema pop-up. Facendo inoltre interamente uso di socket per il collegamento tra i componenti, compresa la batteria, il portatile di Dell elimina del tutto i cavi, rendendo estremamente agevole ogni tipo di operazione. Anche il display si rimuove facilmente, tramite un piccolo spillo da inserire nella parte inferiore dello schermo, rilasciato il fermo è poi possibile sganciare via il display dalla scocca.

La nuova versione del prototipo svelata da Dell adotta inoltre un raffreddamento attivo dotato di ventola che consente di installare componenti più spinti dal punto di vista della potenza, a differenza della versione precedente invece dotata di raffreddamento passivo e quindi più limitata. Ovviamente non è ancora chiaro come e quando Dell intenda commercializzare un prodotto del genere, senza dubbio molto interessante per quanto riguarda la facilità di riparazione e la possibilità di aggiornare i componenti. In realtà sarebbe già possibile acquistare un prodotto simile rivolgendosi a Framework Laptop, ma l’azienda non è presente al livello commerciale in Europa. Speriamo quindi che Dell dia seguito al suo prototipo per proporre presto qualcosa di concreto.