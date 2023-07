La cinese GMK produce da tempo mini PC, l’ultimo dei quali equipaggiato con APU AMD Ryzen 9 7940HS. L’azienda ha da poco annunciato tramite la piattaforma Weibo una collaborazione con Intel, che darà vita a mini PC con processore Intel Meteor Lake; dovrebbero arrivare più versioni del sistema, alcune con Intel Core di 14esima generazione, altre con CPU Intel Core Ultra.

Il post originale è stato cancellato, ma qui sotto potete vederne uno screenshot. Attualmente non si hanno altri dettagli sulla collaborazione o sulle specifiche di questi mini PC, quindi l’unica cosa che sappiamo è che le varianti meno potenti saranno dotate di chip Raptor Lake Refresh, mentre quelle più performanti avranno chip Meteor Lake che seguiranno la nuova nomenclatura, che vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Credit: GMK / Weibo

GMK si è sbilanciata anche sulla grafica integrata dei nuovi chip, che nella gamma Meteor Lake userà l’architettura Xe-LPG delle GPU Intel Arc: le prestazioni saranno comprese tra quelle di una GTX 1650 Ti e di una RTX 3050 con TGP di 35 watt. Ciò significa che saranno simili a quelle di un portatile gaming di fascia bassa e che quindi probabilmente sarà possibile giocare.

Certo non aspettatevi grandi prestazioni, o risoluzione elevata e qualità grafica al massimo, ma i giochi meno impegnativi dovrebbero girare senza problemi e quelli moderni con qualche sacrificio dovrebbero raggiungere framerate accettabili. Per darvi un’idea, la RTX 3050 da 35 watt riesce a far girare, 1080p a dettagli medi, Call of Duty: Warzone a 60 FPS e Cyberpunk 2077 a poco più di 30 FPS, mentre in giochi più leggeri come Rocket League raggiunge i 150 FPS a dettagli Ultra.