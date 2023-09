Quando si parla di PC fissi da gaming fissi, i modelli sono solitamente molto ingombranti e, per questo, non adatti a ogni scrivania. Se, dunque, siete alla ricerca di una soluzione più compatta e non volete rinunciare a un comparto hardware performante, non possiamo che consigliarvi il MINIS FORUM NUCXI7, un mini PC incredibilmente potente e compatto attualmente disponibile su Amazon.

Questo mini PC da gaming sta diventando virale su TikTok proprio per il suo compromesso tra design sottile e componenti di alto livello. È equipaggiato, infatti, con un processore Intel Core i7-11800H CPU a 8 core e con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, per cui potrete giocare a quasi tutti i videogiochi più recenti con impostazioni grafiche ottime.

MINIS FORUM NUCXI7, chi dovrebbe acquistarlo?

Essendo un mini PC, il MINIS FORUM NUCXI7 è perfetto per chi è alla ricerca di un computer da gaming e ha poco spazio sulla scrivania, non potendo, dunque, optare per un classico PC Desktop. Si tratta, infatti, di una soluzione ideale rispetto a un notebook, dato che permette di approfittare di tutti i vantaggi di un computer fisso, ma ingombrando meno della metà.

Ovviamente, dato che è equipaggiato con componenti di tutto rispetto, rappresenta l’acquisto ideale per chi ha intenzione di giocare a titoli usciti di recente, godendo di prestazioni a dir poco ottime. Le porte HDMI e USB 4 vi permetteranno, infatti, di collegare monitor con risoluzioni video fino all’8K e 60Hz, mentre l’SSD da 1TB vi consentirà di archiviare qualsiasi gioco desideriate senza aver paura di riempire lo spazio.

Per quanto riguarda il prezzo, il MINIS FORUM NUCXI7 è disponibile su Amazon a 1.135,99€. Considerando che qualche giorno fa era salito a 1.419,00€, dopo essere stato stabile al prezzo attuale per circa un mese, è possibile che nel corso delle settimane torni ad aumentare, per lo meno fino alla Festa delle offerte Prime di ottobre. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile per non rischiare di pagarlo 300,00€ in più.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

