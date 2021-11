Questo miniPC nasconde una PS5

Minisforum ha presentato il suo nuovo desktop EliteMini CR50 con form factor ultra compatto (UCFF) basato sulla controversa piattaforma AMD 4700S. Il sistema è rivolto ad applicazioni aziendali e di produttività avanzate che possono trarre vantaggio da otto core di classe Zen 2, ma non necessitano di tanta memoria o una GPU potente.

Photo Credit: Minisforum

Il Minisforum EliteMini CR50 racchiude il System-On-Chip AMD 4700S con otto core Zen 2 che operano fino a 4,0GHz in modalità boost (4MB di cache L2 e 8MB di cache L3 inclusi). Questa configurazione è abbinata a una memoria GDDR6 da 16GB saldata, una scheda grafica dedicata Radeon RX 550 (GPU Lexa, 640 stream processor, architettura GCN di quarta generazione, 14LPP) e un SSD da 256GB o 512GB con interfaccia SATA. Per mantenere il sistema fresco, Minisforum utilizza tre ventole di raffreddamento: una per il SoC, un’altra per la scheda grafica e la terza per i componenti situati sul retro della scheda madre (ad esempio, la memoria GDDR6).

Photo Credit: Minisforum

Per qualche ragione, Minisforum ha deciso di non dotare il suo PC EliteMini CR50 UCFF di un modulo Wi-Fi. Tuttavia, il sistema ha un discreto reparto di connettività che include una porta GbE, otto USB di tipo A (quattro USB 2.0, due USB 3.2 Gen 1, due USB 3.2 Gen 2), due uscite video (HDMI, DVI-D) e jack audio. Il sistema misura 205×192×86 mm, è leggermente più grande del Mac Mini di Apple e sembra simile ad altri PC Minisforum UCFF. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei PC UCFF basati su Windows, l’EliteMini CR50 non è aggiornabile, utilizza una scheda grafica obsoleta che non supporta due display con risoluzioni superiori a 1080p ed è privo del Wi-Fi. Inoltre, a differenza di Mac Mini, manca della connettività Thunderbolt 3/4 per l’archiviazione o le periferiche ad alte prestazioni. Minisforum offrirà il suo EliteMini CR50 al prezzo di 679$ senza SSD, 729$ con un SSD da 256GB e 759$ con un SSD da 512GB.

Photo Credit: Minisforum

Quando AMD ha introdotto la sua piattaforma desktop AMD 4700S basata sul SoC Oberon alla base di Sony PS5 all’inizio di quest’anno, ma non l’ha proposta principalmente per PC entry-level o con form factor ridotto. Da un lato, un sottoprodotto della produzione di SoC PS5 non dovrebbe essere troppo costoso in quanto normalmente sarebbe stato scartato. Ma, d’altra parte, poiché i produttori di PC non possono ottenere abbastanza chip e processori allo stato attuale, si cerca di riciclare il più possibile e i prezzi finali potrebbero esser superiori alle aspettative, come testimoniato da questo EliteMini CR50.