Questo modulo RAM è più grande delle SSD di molti PC

Samsung ha annunciato di aver prodotto il primo modulo di memoria RAM DDR5 al mondo dalla capacità di ben 512GB. Il modulo DIMM è stato pensato per i server ed i data center di nuova generazione che utilizzeranno le memorie DDR5 molto presto, tra cui gli AMD EPYC Genoa e gli Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids.

Il modulo di memoria DDR5 registered DIMM (RDIMM) da 512GB di Samsung utilizza 32 stack da 16GB basati su otto moduli DRAM da 16Gb. Gli stack 8-Hi usano interconnessioni interne al silicio per garantire una bassa potenza e un segnale di qualità. Samsung non ha rivelato la massima velocità di trasferimento dati che queste nuove RDIMM supportano, il che non è qualcosa di completamente inaspettato dato che l’azienda non può svelare le specifiche delle piattaforme server di prossima generazione.

Un fatto interessante riguardante la RDIMM da 512GB di Samsung è che utilizza gli ultimi dispositivi di memoria DDR5 da 16Gb dell’azienda, i quali sostituiscono gli isolanti tradizionali con un materiale high-k originariamente utilizzato per le porte logiche per abbassare la corrente di dispersione.

Questa non è la prima volta che Samsung ha usato la tecnologia HKMG per le memorie, dato che nel 2018 ha iniziato a impiegarla per i dispositivi GDDR6 ad alta velocità. Teoricamente, l’uso di HKMG potrebbe aiutare i dispositivi DDR5 di Samsung a raggiungere velocità di trasferimento dati più elevate.

Samsung afferma che grazie alle tensioni ridotte dello standard DDR5, lo strato isolante HKMG e altri miglioramenti, i suoi prodotti consumano il 13% meno energia rispetto ai predecessori. Questo sarà particolarmente importante per le RDIMM da 512GB destinate ai server.

Se usati con processori per server con otto canali di memoria e due DIMM per canale, i nuovi moduli di memoria da 512GB di Samsung permettono di equipaggiare ogni CPU con un massimo di 8TB di memoria DDR5, rispetto ai 4TB di oggi.

Samsung afferma che ha già iniziato a campionare vari moduli DDR5 con vari partner nel mercato dei server. L’azienda si aspetta che le proprie DIMM di nuova generazione siano convalidate e certificate per il momento in cui i server che usano la tecnologia DDR5 arriveranno sul mercato.

“I team di ingegneri di Intel collaborano strettamente con i leader della memoria come Samsung per fornire memorie DDR5 veloci e a basso consumo, ottimizzate per le prestazioni e compatibili con i nostri prossimi processori Intel Xeon Scalable, nome in codice Sapphire Rapids“, ha affermato Carolyn Duran, vicepresidente e GM di Memory and IO Technology di Intel.