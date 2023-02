Siete alla ricerca di un monitor perfetto per lavorare da casa, ma anche per godersi film, serie tv e videogiochi in alta risoluzione nei momenti di relax? In tal caso vi consigliamo di dare un’occhiata a un modello HP con schermo Full HD, oggi protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon!

Il monitor HP V24e da 23,8″ è infatti disponibile a soli 109,99€ invece di 179,99€; si tratta di un ribasso del 29%, che vi permetterà di risparmiare 70,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 22,00€, rendendo la spesa ancor più accessibile.

L’HP V24 soddisferà le vostre esigenze di tutti i giorni grazie al pannello in Full HD che vi offrirà colori realistici e dettagli nitidi in qualsiasi attività dobbiate svolgere, dalle email ai social media fino ai contenuti di intrattenimento e i videogiochi. Inoltre, l’angolo di visione di 178° vi garantirà una visione ottimale e senza riflessi del display da qualsiasi punto della stanza, rendendolo perfetto anche come sostituto di un TV.

Il design borderles su tre lati vi consentirà anche di affiancare più monitor contemporaneamente nel caso in cui abbiate bisogno di svolgere svariate attività allo stesso tempo, mentre la possibilità di regolare l’inclinazione dello schermo lo renderà adatto a qualsiasi postazione.

Infine, la modalità Low Blue Light sposterà automaticamente i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali e riducendo così lo sforzo degli occhi. Potrete scordarvi del mal di testa a fine giornata dovuto ad aver passato tante ore davanti allo schermo, bensì la vostra vista sarà riposata come al mattino.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

