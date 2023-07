Siete alla ricerca di un nuovo monitor dotato di un pannello dalla qualità altissima, perfetto per la grafica, il video editing e qualsiasi lavoro creativo? In tal caso il prodotto perfetto per voi è LG 32UN880P ERGO 4K da 32″, oggi in offerta a 499,99€ su Amazon!

Il monitor, infatti, è ancora disponibile al prezzo del Prime Day, permettendovi di risparmiare ben 50,00€ rispetto al prezzo consigliato di 549,27€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo la procedura sul sito web della linea di credito.

Con il suo ampio display da 32″ con rapporto d’aspetto 16:9 e risoluzione Ultra HD 3840×2160, questo monitor vi regalerà immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Inoltre, il pannello IPS vi permetterà di godere di colori vividi e una visione ottimale da qualsiasi angolazione grazie alla gamma di 1.07 miliardi di colori e il supporto DCI-P3 al 95%.

Oltre alla qualità incredibile del pannello, il punto di forza dell’LG 32UN880P ERGO è l’innovativo stand ergonomico, pensato appositamente per creare un ambiente di lavoro su misura in base alle vostre esigenze. Potrete, infatti, regolare il braccio del monitor in qualsiasi direzione, decidendone liberamente l’angolazione e la rotazione.

L’esperienza di visualizzazione sarà ancora più piacevole grazie alla tecnologia AntiGlare, che ridurrà i riflessi e la luce indesiderata, proteggendo i vostri occhi durante le lunghe sessioni davanti allo schermo. Infine, il monitor è dotato anche delle funzioni Schermo Multitasking e Screen Split, grazie alle quali potrete dividere lo schermo in più finestre per gestire le vostre attività in modo efficiente.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

