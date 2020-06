Questo monitor portatile di Asus potrebbe diventare il vostro miglior compagno di viaggio

Dopo l’anteprima del CES 2020, Asus ha tolto ufficialmente i veli al suo nuovo display portatile ZenScreen MB14AC, che va ad ampliare una gamma già ricca che include lo ZenScreen Touch, lo ZenScreen MB16AC e il ROG Strix XG17AHP.

Si tratta di un display da 14 pollici, “fratello minore” dello ZenScreen MB16AC, che differisce da quest’ultimo per il pannello più piccolo e per qualche caratteristica tecnica. È un prodotto destinato ai professionisti che necessitano di aumentare la produttività soprattutto in mobilità; infatti, questo display pesa appena 700 grammi e ha uno spessore di soli 8 millimetri.

Esteticamente, il prodotto si presenta con un aspetto piuttosto premium, essendo realizzato interamente in alluminio. Posteriormente, invece, è presente un piccolo stand per mantenere il display, che si può utilizzare sia in orizzontale che in verticale con rotazione automatica.

Così come avvenuto per lo ZenScreen MB16AC, le specifiche tecniche non fanno gridare al miracolo: il display in formato 16:9, che è IPS (In-Plane-Switching), ha una luminosità di picco pari a 250 nit, un rapporto di contrasto tipico di 1:700, un refresh rate pari a 60Hz e un tempo di risposta di 5ms. Valori sicuramente non elevatissimi, ma che permettono comunque una comoda fruizione dei contenuti. Come tutti i display IPS, gli angoli di visione sono pari a 178°/178°.

Altre caratteristiche rilevanti per il display sono le tecnologie per la riduzione dell’affaticamento visivo come flicker-free (attivo con qualsiasi livello di illuminazione) e low-blue-light (riduzione della luce blu). Non mancano, inoltre, otto preset integrati per la regolazione del pannello fra cui sRGB Mode, Scenery Mode, Theater Mode, Standard Mode, Night View Mode, Game Mode, Reading Mode, Darkroom Mode.

Una delle novità più rilevanti di questo ZenScreen MB14AC è sicuramente la connettività. Asus, con questo modello, ha infatti introdotto una singola porta USB Type-C che funge sia per l’input video che per la ricarica. Questo indubbiamente facilita l’utilizzo del monitor, soprattutto quando si è in viaggio e si lavora in mobilità.

Sfortunatamente, l’azienda non ha ancora fornito dettagli in merito alla commercializzazione in Italia ed al relativo prezzo di vendita.