Volete godere dei benefici di una console portatile, ma visualizzando comunque i gameplay in un monitor ad alta risoluzione? La soluzione perfetta per voi è il monitor portatile diventato virale negli ultimi tempi su TikTok, e ora finalmente disponibile anche su Amazon Italia. Grande 15.6″ e con un pannello in Full HD, vi permetterà di giocare ovunque vi troviate, il tutto per soli 219,99€.

I motivi per il quale il monitor portatile di marca ARZOPA è diventato tanto virale sul social sono presto detti: in primo luogo, pesa solamente 706 grammi ed è sottile appena 0.3″, rappresentando quindi un oggetto tanto semplice da trasportare quanto un tablet. In secondo luogo, non avrete nemmeno bisogno di ingombranti cavi, dato che supporta la tecnologia Plug and Play per qualsiasi console o dispositivo.

Vi basterà collegare il cavo da Type-C a Type-C in dotazione, oppure quello da mini HDMI a mini HDMI, per trasmettere il video della vostra console direttamente al monitor. Inoltre, quando è collegato all’alimentazione, può caricare anche dispositivi come il vostro smartphone, evitando così che si scarichi durante la sessione di gioco.

Il monitor presenta uno schermo veramente incredibile: il pannello è di tipo IPS con risoluzione FHD di 1920 x 1080 pixel; l’angolo di visione è di 178°, il rapporto di contrasto 1000:1 e la gamma di colori NTSC viene coperta al 72%. Le immagini trasmesse saranno quindi estremamente accurate e vivide, e grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz i gameplay saranno fluidi e senza alcuno scatto.

Inoltre, lo schermo è compatibile anche con il filtro luce blu, che riduce al minimo la stanchezza degli occhi nel caso di sessioni serali. Non è tutto pero, dato che il monitor include anche due altoparlanti stereo integrati, che vi offriranno un suono forte e coinvolgente a 360°, con bassi profondi e precisi.

Insomma, questo monitor portatile può rappresentare una vera e propria svolta per tutti i giocatori, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Dato che si tratta di un fenomeno virale, vi invitiamo ad acquistarlo il prima possibile, perché potrebbe esaurire velocemente!

