Un monitor secondario torna sempre utile, sia in ambito professionale che domestico, al fine di avere più spazio per tenere d’occhio le proprie attività. Nex Computer ha pensato a chi vuol facilmente usufruire di questa opzione in mobilità, presentando NexPad: un monitor portatile che è possibile montare sopra lo schermo del proprio notebook attraverso dei pratici magneti integrati. Questo tipo di configurazione è anche più comoda per l’utente, rispetto a un più classico posizionamento accanto al portatile, dato che in questo modo non è necessario girare il collo per guardare il secondo schermo, migliorando anche la postura.

NexPad ha un display IPS 16:9 multi touch, con dimensione di 12 pollici e risoluzione di 1920 x 1080 pixel. La connettività include 2 porte USB 3.1 Tipo C con supporto alla ricarica, 1 porta mini HDMI 2.0 e un’ultima porta USB 2.0 Tipo C. Oltre ai magneti, il display comprende anche un supporto con cui è possibile poggiarlo su un tavolo, dotato di slot per un cavo USB. Il monitor non ha batteria e si alimenta direttamente dal dispositivo a cui è collegato o tramite un classico alimentatore USB. Le dimensioni sono di 277 x 250 x 6,3 mm e il peso è di 736g senza supporto, mentre la scocca è realizzata in alluminio. Non è presente alcun sistema audio integrato.

Fonte: Nex Computer

Come specificato dal CEO dell’azienda, Emre Kosmaz, il nuovo NexPad è utilizzabile anche con uno smartphone, che è possibile attaccare nel bordo inferiore del display, dove sono posizionati i magneti.

“I professionisti di qualsiasi settore possono ora usufruire di un monitor secondario liberandosi delle tradizionali configurazioni da scrivania” – afferma il CEO – “abbracciando la flessibilità e l’efficienza offerte da NexPad”.

NexPad si può già acquistare al prezzo di 249$, ma non ci sono ancora informazioni in merito alla cifra e alla disponibilità relative al mercato del nostro Paese.