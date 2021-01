Questo monitor ultrawide di LG è il primo dotato di Thunderbolt 4

LG ha annunciato durante il CES 2021 un nuovo monitor ultrawide da 40 pollici. L’enorme display possiede tutte le caratteristiche per diventare il perfetto monitor per la vostra postazione da lavoro anche grazie alla presenza di una porta Thunderbolt 4, il primo sul mercato, e a delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto.

LG 40WP95C è un display ultrawide da ben 40″, uno dei più grandi disponibili sul mercato. Il pannello Nano-IPS ha una risoluzione di 5120 x 2160, l’equivalente di un display 4K UHD in verticale ma decisamente più largo, ed un refresh rate di 75Hz. Il nuovo display LG ha una leggera curvatura pari a 2500R,è in grado di coprire il 98% della gamma colori DCI-P3 ed il 135% dello spazio sRGB. La presenza della certificazione HDR10 lo rende sicuramente interessante per gli edito video.

Il fatto che questo display dalle dimensioni decisamente fuori dal comune abbia a disposizione una porta Thunderbolt 4 è decisamente interessante. In attesa dello standard USB4, con il quale condivide praticamente tutte le caratteristiche, Thunderbolt 4 è il miglior tipo di connettore disponibile sul mercato.

Con un massimo di 40GB/s di throughput dati distribuiti tra protocolli DisplayPort, USB, PCIe, il tutto con un massimo di 100W di potenza di erogazione ed un minimo di 15W tutto su un singolo cavo, è davvero difficile trovare una soluzione più potente e versatile.

Ovviamente il protocollo è implementato su un connettore USB Tipo-C, ciò permette di utilizzare praticamente qualsiasi tipo di accessorio.

Per un monitor ad alta risoluzione come quello appena annunciato da LG, questo tipo di interfaccia è importante per ottenere un efficace sistema di docking a cavo singolo. Gli editor video che utilizzano questo display potrebbero voler collegare il loro laptop utilizzando la risoluzione completa e avere comunque tutte le periferiche (fino a 20GB/s) collegate al monitor, incluso il proprio sistema di archiviazione. Tutto questo è possibile attraverso un unico cavo Thunderbolt 4, il tutto mentre si ricarica il portatile.

LG non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità del monitor tuttavia, calcolando che il competitor di Dell si aggira intorno ai 2100 dollari, non aspettatevi un prezzo accessibile a tutti.