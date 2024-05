Questo mouse da gaming Cooler Master costa SOLO 28€: l'offerta che aspettavi!

Siete alla ricerca di un mouse da gaming ma volete tenere il budget più basso possibile? In tal caso sarete felici di sapere che su Amazon il Cooler Master MM712 è ora disponibile a soli 28,00€, per un risparmio del 65% rispetto al prezzo originale di 79,99€! Questo mouse elegante e leggero, con un peso di soli 59g, offre una precisione di tracciamento eccellenti grazie al sensore ottico PixArt PAW3370 e alla connettività ibrida che permette l'uso sia con cavo che wireless. Si tratta, dunque, di un'offerta davvero imperdibile!

Cooler Master MM712, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MM712 si rivela una scelta perfetta per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse leggero e performante: con un peso di soli 59g, questo dispositivo è stato progettato per garantire una maggiore durabilità senza sacrificare l’estetica, grazie alla sua sottile illuminazione RGB personalizzabile. L’alta precisione è, invece, assicurata dal sensore ottico PixArt PAW3370, che promette minimi ritardi e un tracciamento eccellente, reso ancora più fluido dai piedini in PTFE a basso attrito.

Inoltre, per i giocatori che preferiscono sia le connessioni cablate che quelle wireless, la connettività ibrida del Cooler Master MM712 soddisfa tutte le esigenze, offrendo fino a 180 ore di gioco via Bluetooth e 80 ore tramite connessione wireless a 2,4 GHz. La durabilità è ulteriormente incrementata dai pulsanti con microinterruttori ottici capaci di resistere fino a 70 milioni di clic.

Insomma, gli amanti del gaming che cercano reattività, precisione, e un controllo di qualità troveranno nel Cooler Master MM712 il loro alleato ideale, specialmente per coloro che giocano lunghe sessioni e apprezzano le sessioni di gioco senza interruzioni. Questo mouse ibrido ultraleggero è, dunque, un must-have grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e il prezzo vantaggioso!

Vedi offerta su Amazon