Il peso di un mouse è una caratteristica che, purtroppo, troppo spesso non si prende in considerazione, pur trattandosi di un aspetto che giudicheremmo fondamentale. A seconda del peso, infatti, non solo dipende la scorrevolezza del mouse, ma anche l’affaticamento dell’articolazione del polso ed ecco perché, proprio il peso, dovrebbe essere sempre tenuto in considerazione prima dell’acquisto del proprio mouse da gioco o da lavoro.

In tal senso, se siete alla ricerca di un mouse che sia efficiente, preciso ma anche estremamente leggero, vi suggeriremmo di dare un’occhiata allo splendido SteelSeries Aerox 9, un prodotto wireless di grande qualità, caratterizzato da un design che ne accentua la leggerezza. Il bello è che parliamo anche e soprattutto di un prodotto che è oggi scontato su Amazon del 31%!

Sul portale, infatti, questo mouse dal design ultra-leggero è venduto con un abbassamento del prezzo pari a 50 euro, passando così dagli originali 159,99€, a soli 109,99€. Un prezzo che potrebbe spaventare, ma che in realtà è giustificatissimo dalle caratteristiche tecniche di questo prodotto che, come detto, si pone anzitutto l’obiettivo di proporsi come il mouse più leggero (ma resistente) del mercato!

Come per l’intera gamma Aerox, anche con questo Aerox 9 SteelSeries ha infatti realizzato un mouse il cui corpo è prodotto in plastica rigida, ma con un particolare disegno alveolato che, pur garantendo una certa resistenza, vi garantirà una leggerezza incredibile, con un peso di appena 89 grammi!

Al netto di questo, parliamo comunque di un mouse wireless con la bellezza di 18 pulsanti programmabili, 12 dei quali disposti su di un apposito pannello laterale, a cui si aggiunge anche una rotella di scorrimento tilt-clic, per garantire il massimo della scorrevolezza, ed un utilizzo comodo delle macro utili tanto al gioco quanto al lavoro o ad un uso quotidiano.

Dotato di una batteria interna ricaricabile capace di garantire la bellezza di 180 ore di utilizzo continuato, lo SteelSeries Aeros 9 è persino certificato IP54, ed è pertanto resistente ad acqua, polvere e sporco, il che è ancor più sorprendente se si considera che, come detto, la sua struttura è sostanzialmente bucherellata.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

