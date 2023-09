I mouse sono fra le periferiche per PC più usate da chi lavora, studia o videogioca da remoto, per cui capita spesso di doverlo sostituire. Esistono davvero tantissime tipologie di mouse in base alle esigenze dell’utente finale, per cui la scelta può rivelarsi spesso difficile. Se state cercando un mouse di qualità che sia anche comodo, semplice da usare e molto leggero, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata al modello Yvi+ prodotto da Trust, azienda conosciutissima per le sue periferiche per PC.

Questo mouse è compatto, leggero e affidabile e per giunta su Amazon gode di uno sconto del 41% che ne abbatte il prezzo ad appena 8,90€. Se state cercando un mouse di qualità senza spendere troppo, questa è l’occasione giusta per portare a casa il trust Yvi+ a un prezzo davvero molto basso.

Mouse Trust Yvi+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Yvi+ è perfetto per chi è alla ricerca di un mouse leggero e comodo da portare sempre con sé, per esempio durante i viaggi o gli spostamenti di lavoro, dato che pesa solamente 80 grammi. Un altro dettaglio molto importante è il formato ambidestro, per cui può essere usato tranquillamente sia dai destrorsi che dai mancini.

Potrete affidarvi a questo prodotto anche per l’uso in ufficio o il lavoro in smartworking, senza dimenticare gli studenti, che potranno sfruttare questo mouse durante le sessioni di studio al PC. Dato poi il prezzo particolarmente conveniente, è perfetto per chi necessita di un nuovo mouse di qualità senza spendere troppo.

Parliamo infatti di un prodotto che da qualche mese si mantiene stabilmente intorno ai 9,00€ e che ha subito pochissime variazioni nel corso nel corso del tempo. Ciò significa che il prezzo proposto da Amazon è al momento il più conveniente sul mercato. Va comunque specificato che il costo per questo modello inizialmente era di 14,99€, per cui potrebbe tornare nuovamente a risalire.

Il Trust Yvi+ include anche una batteria Duracell che ne garantisce l’utilizzo fino a 12 mesi, così non dovrete preoccuparvene per moltissimo tempo. Va poi aggiunto che è realizzato con l’83% di plastica riciclata, per cui è anche un prodotto ecosostenibile, unendo così qualità, convenienza e attenzione per l’ambiente. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

