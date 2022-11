Continua la nostra rassegna dedicata alle numerose offerte del Black Friday 2022 di Amazon e, tra le varie, abbiamo pensato di segnalarvi con questo articolo anche la presenza di un prodotto amatissimo e molto acquistato, come testimoniato dalle oltre 8000 recensioni presenti sullo store, con una media di quasi 5 stelle piene!

Di che si tratta? Come avrete intuito dal titolo, parliamo dell’ottimo ed abbordabile mouse verticale Trust Verto. Un mouse ergonomico, senza fili, pensato per quelle persone che passano al PC tantissime ore, magari per lavoro o per studio, e che necessitano di una soluzione comoda ai problemi che il mouse può far insorgere alle nostre articolazioni, come la fastidiosa Sindrome del tunnel carpale.

Ora, pur vero che spesso questo specifico prodotto lo si può trovare a prezzi ancor più bassi, per quanto riguarda l’offerta attuale, non c’è proposta migliore di quella del Black Friday 2022 di Amazon, che propone il mouse a 21,99€, con uno sconto del 27% rispetto ai 29,99€ del prezzo originale.

Uno sconto piccolo, certo, ma per un prodotto che vale comunque la vostra considerazione, specie per la sua qualità generale, che lo reso un prodotto “Scelto da Amazon”, titolo che, di norma, il portale non assegna solo ai best seller, ma anche a quei prodotti che si rivelano dei campioni del rapporto qualità/prezzo.

Trust Verto, in questo senso, non delude le aspettative. Si tratta di un mouse semplice, dal design ergonomico e dall’aspetto pratico e funzionale, caratterizzato da un corpo che vi consentirà di inclinare il braccio e il polso a 60°, assicurandovi una buona presa sul dispositivo, ma senza affaticare l’articolazione della mano. Il mouse, inoltre, è progettato per risultare resistente, ma molto leggero, così che il suo peso non influisca troppo sulle vostre articolazioni, anche dopo ore ed ore passate al PC.

Dotato di un ottimo grip, grazie al suo rivestimento in gomma, nonché di un efficiente sensore ottico 800/1200/1600 DPI, Trust Vertuo offre 2 pulsanti azionabili direttamente con il pollice, per un controllo rapido e preciso, oltre che un tasto per la regolazione della velocità di scorrimento, così da concedere all’utente un minimo di personalizzazione. Dulcis in fundo, si tratta di un mouse wireless, anche se Trust ne ha prodotto anche una versione con filo che, pur’essa in sconto, può essere vostra ad appena 15,99€!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

