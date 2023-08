Mentre continuano, su Unieuro, le offerte del Fuoritutto valide fino al prossimo 16 agosto, su Amazon continuano le eccezionali offerte quotidiane dello store che, come da consuetudine, riescono a sorprendere chiunque abbia la pazienza di cercare sconti tra le numerose proposte provenienti dallo store.

E va detto: spendersi in qualche minuto per la ricerca di prodotti in sconto è sempre bene, perché tra le varie promozioni non è raro incontrare prodotti utili ed interessanti, con prezzi che potrebbero certamente tornarvi comodi, anche in occasione di questa estate 2023!

Tra i vari, ci preme oggi segnalarvi lo sconto del 28% che lo store sta proponendo sull’ottimo mouse verticale Logitech Lift, un prodotto davvero eccezionale e perfetto per chi, ad esempio, spende molte ore a lavorare al PC e non vuole incorrere nel rischio di problemi al polso o dei relativi dolori articolari.

Un prodotto, insomma, bello e utile, che passa oggi dal prezzo originale di 81,99€, a soli 59 euro, che per un prodotto di questa qualità non sono neanche troppi, come, del resto, vi avevamo detto già qualche tempo fa in corso di recensione, quando apprezzammo le molte qualità di questo prodotto, specie in termini di qualità costruttiva.

Logitech Lift, infatti, è la soluzione ideale per chi cerca un mouse comodo da impugnare tutti i giorni, anche per molte ore di fila, temendo – giustamente – che alla lunga si possano incorrere in problemi articolari come la tanto temuta “Sindrome del Tunnel Carpale”. In tal senso, con Logitech Lift non dovrete più preoccuparvi, poiché parliamo di un mouse la cui ergonomia è stata studiata con cura, tanto che è addirittura possibile cambiare la posizione della mano per ottenere un maggiore comfort. La sua impugnatura verticale e la superficie di appoggio per il pollice creano una sensazione di sollievo duraturo, consentendovi di utilizzare il mouse per tutto il giorno, senza alcun sintomo di affaticamento.

Ciò è possibile grazie alla curvatura di 57 gradi del mouse, che posiziona mano e polso in modo naturale, azzerando l’affaticamento e rilassando, di conseguenza, il polso. Oltre a ciò, parliamo di un mouse che dispone anche di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, click silenziosi e una SmartWheel per uno scorrimento fluido.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa questo ottimo mouse, ben chiaro che le scorte sono limitate, e non abbiamo modo di garantirvi che l’offerta duri, quanto meno, fino alla fine della giornata.

