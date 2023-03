Se siete dei gamer incalliti e non volete rinunciare alle vostre sessioni di gioco in nessuna circostanza sicuramente avrete già o starete pensando di acquistare un portatile gaming. Allora perché non approfittare delle offerte di primavera Amazon per portarvi a casa un nuovissimo notebook con cui giocare a tutto in qualsiasi momento? Per questo motivo vi segnaliamo l’ottima offerta attualmente in atto sull’MSI Vector GP66HX con RTX 3070ti che oggi è scontato di ben 900€!

Non è la prima volta che questo specifico modello scende a questa cifra ma questo non vuol dire che sia una pessima occasione per effettuare l’acquisto, anche perché non sappiamo se succederà ancora e quando. In ogni caso parliamo del prezzo più basso mai raggiunto da questo modello di MSI.

Andiamo ora a vedere le caratteristiche tecniche di questo notebook gaming. Come detto in apertura il fulcro di questo MSI è sicuramente la scheda grafica GeForce RTX 3070ti, modello che vi permetterà di godere delle massime prestazioni sulla quasi totalità dei giochi, soprattutto se consideriamo che questa potenza è abbinata a uno schermo da 15,6″ QHD con un refresh rate che raggiunge i 240Hz. A supporto di tutto questo troviamo un processore Intel i7 di dodicesima generazione, 16Gb di memoria RAM DDR5 e 1TB di spazio di archiviazione SSD M.2.

Con queste caratteristiche potrete ben intuire che le prestazioni di gioco saranno al top con qualsiasi titolo e grazie alle soluzioni termiche dedicate sia a CPU che GPU come la Cooler Boost 5 non avrete mai problemi di surriscaldamento. Infatti le ventole più grandi e le heatpipe più larghe garantiscono le massime prestazioni in ogni situazione.

Grazie allo sconto di 900€ potrete portarvi a casa questo gioiellino a soli 1899€, un prezzo di tutto rispetto per un prodotto con queste caratteristiche tecniche. Se siete quindi alla ricerca di un notebook gaming ad alte prestazioni non lasciatevi sfuggire questa offerta!

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!