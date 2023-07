State pensando di acquistare un nuovo notebook di dimensioni compatte adatto per lavorare in mobilità? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’ottimo MSI Modern 14 a soli 419€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo più basso recente di 694,27€.

Questi prezzi così vantaggiosi sono possibili grazie alle incredibili promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, teniamo a sottolineare che si tratta di un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

MSI Modern 14 è un notebook elegante e potente, perfetto per professionisti e studenti. Il primo aspetto che salta all’occhio è quello esteriore: grazie al suo chassis estremamente portatile e ultra sottile del peso di soli 1,4 Kg. Per quanto riguarda le prestazioni, il computer portatile MSI Modern 14 è equipaggiato con il processore Intel Core i3-1215U, accompagnato da 8GB di RAM DDR4 e 512GB di SSD NVMe. La qualità del display non è da meno: MSI Modern 14 è dotato di un pannello IPS Full HD con una risoluzione di 1.920×1.080 pixel, con ampi angoli di visione che assicurano una visualizzazione ottimale da qualsiasi prospettiva.

Le funzionalità avanzate del notebook MSI Modern 14 non si limitano alle specifiche hardware. Il notebook dispone di una tastiera retroilluminata, perfetta per lavorare in condizioni di luce scarsa, nonché di un touchpad ampio e reattivo, rendendo facile e intuitivo navigare e interagire con il sistema operativo. In termini di connettività, MSI Modern 14 offre un’ampia gamma di opzioni: dispone di diverse porte USB, una porta HDMI per collegare un monitor esterno, un lettore di schede micro SD e un jack audio da 3,5 mm per cuffie. Inoltre, il notebook supporta le reti Wi-Fi 6 e il Bluetooth, permettendo di connettersi a Internet e ad altri dispositivi in modo rapido e semplice.

