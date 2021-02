Questo nuovo dispositivo di ASUS vi sarà utile anche per la Playstation 5

ASUS ha annunciato recentemente il suo primo dispositivo di acquisizione: ASUS TUF Gaming CUK430. Sebbene la società non abbia fissato una data precisa per la disponibilità del prodotto sul mercato, ha in programma un lancio per il tardo primo trimestre di quest’anno o per l’inizio del secondo. Al momento, non è stato svelato neppure il prezzo dell’accessorio.

Per quanto riguarda le dimensioni, ASUS TUF Gaming CUK430 sembra essere tra i dispositivi di acquisizione più piccoli mai realizzati. È dotato di due porte HDMI, una USB 3.0, chassis in metallo con raffreddamento passivo, piedini in gomma per impedirgli di scivolare durante l’uso e illuminazione RGB. Quest’ultima non costituisce solo un semplice orpello estetico, ma servirà anche come indicatore per varie funzioni ed è possibile personalizzarla in base ai sistemi collegati.

Così come le altre periferiche di acquisizione sul mercato, ASUS TUF Gaming CUK430 supporterà console da gioco passate e attuali come Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch e potrà collegarsi ad altri accessori come webcam, fotocamere DLSR e PC. Vengono supportati anche i software di acquisizione esistenti, come OBS e XSplit. Sebbene ASUS non abbia pubblicato le specifiche, sappiamo che ASUS TUF Gaming CUK430 supporterà fino a 1080p 240 fps e 4K con passthrough. Il dispositivo di acquisizione sfrutterà le tecnologie di encoding NVIDIA, AMD e Intel, insieme alla CPU.

Il dispositivo stesso non includerà un encoder integrato poiché la compagnia non voleva introdurre ulteriore latenza. Vale la pena ricordare che ASUS era consapevole del fatto che le periferiche di acquisizione che non vengono raffreddate attivamente sono inclini a surriscaldarsi e ha confermato che ASUS TUF Gaming CUK430 ha una classificazione fino a 100°F (circa 38°C). Ulteriori dettagli saranno diffusi in futuro.