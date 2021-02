Questo nuovo NAS di TerraMaster è ideale per le aziende di piccole dimensioni

TerraMaster, marchio che si è fatto largo all’interno del panorama dei NAS (Network Attached Storage) proponendo prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ha presentato recentemente il modello F2-422 a due vani. Il dispositivo, ideato per le realtà aziendali di piccole dimensioni, è equipaggiato con la versione 4.2 del sistema operativo TOS e possiede una porta Ethernet da 10Gb/s in modo da offrire uno scambio velocissimo di dati. TOS 4.2 introduce alcune nuove funzionalità, tra cui supporto per server Web, Wake-on-LAN (WOL), IPv6, una maggiore sicurezza con SSL, un sistema di monitoraggio migliorato ed altro ancora.

TerraMaster F2-422 è animato da un processore Intel Celeron quad-core da 1,5GHz con un turbo boost fino a 2,30GHz, accompagnato da 4GB di memoria DDR3 aggiornabile sino a 8GB. Per le reti ad alta velocità, il NAS offre due porte Ethernet da 1Gb/s e una porta 10Gb/s. Utilizzando quest’ultima, F2-422 può fornire velocità fino a 670MB/s in lettura e 650MB/s in scrittura.

È piuttosto importante la possibilità di creare un Cloud privato dotato di crittografia hardware AES, in modo da proteggere le cartelle condivise e i dati contro gli accessi non autorizzati. Inoltre, per evitare la perdita di dati degli utenti, TerraMaster F2-422 è dotato di una tecnologia snapshot ottimizzata integrata nel sistema Btrfs. Grazie ad essa, sarà generata una copia virtuale protetta dei dati creando 1.024 snapshot per ogni cartella condivisa e fino a 71.680 snapshot complessivi del sistema. TNAS è inoltre dotato di più livelli di protezione, che supportano la crittografia SSL, firewall, attacchi Anti-DoS e protezione dell’account. Il NAS TerraMaster F2-422 a doppio vano viene proposto al prezzo di 359,99€ direttamente sul sito del produttore.