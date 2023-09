PlayStation 5, si sa, non offre poi molto spazio di archiviazione, ed al netto del suo SSD intengrato da un Tera, lo spazio risulta sempre e comunque poco, specie quando poi ci sono titoli che arrivano ad occupare anche 80 o 100 GB di spazio complessivo. Per questo, in fin dei conti, acquistare un SSD interno o esterno per ampliare lo spazio di archiviazione è ormai diventata una prassi, anche se i prezzi delle soluzioni compatibili con la console Sony non sono sempre abbordabilissimi.

Per questo, se siete alla ricerca di un SSD certificato per PS5, e dunque inclusivo di un sistema dissipazione all-in-one e che, al contempo, sia anche proposto ad un prezzo particolarmente abbordabile, vi suggeriamo di fiondarvi ad acquistare questa proposta Amazon, visto che l’ottimo SSD WD_BLACK SN850 da 1 TB, à venduto dallo store con uno sconto pari al 49%, e dunque a soli 119,00€!

WD_BLACK SN850, chi dovrebbe acquistarlo?

Non ci sono molti dubbi: l‘acquisto di questo SSD NVMe è caldamente consigliata a quei giocatori PlayStation 5 che, per un motivo o per un altro, hanno esaurito lo spazio sulla loro console, o sentono che il risicato Tera di archiviazione offerto dalla console possa non essere sufficiente a tenere sotto mano tutti i propri titoli preferiti.

Ovviamente, questa SSD è acquistabile e consigliata anche ai classici utenti PC, che magari cercando un banco d’archiviazione di qualità, capiente il giusto, e venduto ad un prezzo accettabile, tuttavia vista la certificazione di compatibilità offerta dal marchio PlayStation, è ovvio che è proprio ai videogiocatori che questo prodotto va caldamente consigliato.

Venduto al ribasso per tutto il mese di agosto, dove il prezzo è stato, in media, attorno ai 110 euro, la WD_BLACK SN850 è, proprio di recente, tornata a salire di prezzo, toccando anche il tetto dei 130 euro necessari per l’acquisto. Ovviamente si tratterebbe comunque di un prezzo ottimo, visto che in origine sarebbero richiesto ben 234 euro per portarsela a casa, tuttavia è ovvio che l’attuale prezzo d’occasione a 119,00€ sia davvero un’occasione da non perdere specie considerando che, come detto, le oscillazioni di prezzo sono tendenti verso l’alto. Dulcis in fundo, le scorte su Amazon si stanno rapidamente esaurendo, ed è dunque meglio approfittarne!

Dotato di una velocità di lettura fino a 7000 MB/s ed una velocità di scrittura fino a 5300 MB/s, l’SSD proposto da WD_Black è facilissimo da installare, include un dissipatore all-in-one (da cui la compatibilità con PS5) ed è venduto, come detto, ad un prezzo davvero conveniente. Per tutti questi motivi, non ci resta che suggerirvi un acquisto rapido, consultando ora la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate portarvele a casa a prezzo scontato prima che vada esaurito.

