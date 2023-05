Siete alla ricerca di un PC desktop che vi consenta di lavorare con la massima affidabilità e fluidità, e al contempo volete risparmiare qualche soldo sul vostro acquisto? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sull’MSI Creator P100A, dotato di RTX 3070 VENTUS e scontato di ben 950,00€!

Il PC Desktop pre-assemblato e progettato appositamente per i professionisti potrà, infatti, essere vostro a soli 1.899,00€ invece di 2.849,00€. Dato che il potente comparto hardware del Creator P100A lo rende ottimo anche per i videogiochi, l’offerta rientra nell’ambito della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, è ricca di offerte imperdibili.

L’MSI Creator P100A unisce dei componenti hardware ultra performanti a un design elegante, sottile e versatile. Il cuore pulsante del PC è la scheda video RTX 3070 VENTUS, che vi consentirà di lavorare con la massima potenza, sfruttando tecnologie come il Ray Tracing per migliorare ulteriormente la resa dei vostri progetti. Inoltre, i software creativi esigenti, come tutta la suite Adobe, Blender, Autodesk e molte altri, saranno automaticamente ottimizzati, per prestazioni fluide e stabili.

Vi sono poi la scheda madre con chipset Intel B660 e il processore Intel Core di 12esima generazione, grazie ai quali potrete lavorare anche in multitasking, tenendo aperte più schede e programmi senza il minimo rallentamento. A completare il PC sono 64GB di memoria DDR4, che vi permetteranno di accedere ai vostri file, anche di grandi dimensioni, in un batter d’occhio.

Infine, avrete a disposizione un’ampia varietà di porte, tra cui DisplayPort e HDMI, per collegare il Creator P100A anche a due monitor contemporaneamente in modo da avere tutta la situazione sotto controllo. La porta Ethernet LAN 2,5G vi offrirà, invece, un’eccellente connettività cablata, ma potrete optare anche per il collegamento a internet tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

