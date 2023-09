Questa settimana in tutta Italia sono ricominciate le scuole e la maggior parte dei lavoratori è rientrata dalle ferie, sancendo definitivamente la fine dell’estate e il ritorno alla routine. Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto tantissime offerte dedicate al back to school, mentre oggi ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero l’ottimo Lenovo Yoga Slim 7 Pro.

Questo notebook stupendo è in sconto sul sito di Comet a soli 1.399,00€, rappresentando un affare davvero ottimo considerando le sue caratteristiche. È dotato, infatti, di uno schermo touch da 14,5″ con risoluzione Quad HD e un comparto hardware performante, il tutto pesando appena 1,45kg.

Lenovo Yoga Slim 7 Prox, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Yoga Slim 7 Pro è perfetto per chi è alla ricerca di un notebook versatile e comodo da portare con sé e che possa convertirsi in un tablet grazie allo schermo touch, rappresentando un’opzione ideale sia per il lavoro che per lo studio. Considerando che il suo prezzo originale è di 1.500,00€, grazie all’offerta attualmente in corso sul sito di Comet potrete risparmiare ben 200,00€, rendendolo un affare da non perdere.

Vi abbiamo già menzionato la caratteristica distintiva dello Yoga Slim 7 Pro, ovvero il magnifico display, ma il notebook nasconde molto di più. Al suo interno troviamo, infatti, l’unione del processore Intel Core i5-12500H e della scheda grafica Intel Iris Xe Graphics, che vi garantiranno prestazioni eccellenti anche durante l’utilizzo di programmi pesanti. Vi sono poi ben 16GB di RAM e una capacità di archiviazione di 512GB, grazie alla quale potrete immagazzinare tutti i vostri file.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata al notebook, dove potrete scoprire anche tutte le altre caratteristiche del prodotto. Vi suggeriamo, però, di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

