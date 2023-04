Acer ha appena annunciato la nuova linea di portatili gaming con i nuovi Predator Triton 17 X, Predator Helios Neo 16, Triton 14 e Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition. Diamo quindi un’occhiata alle specifiche dei vari prodotti.

Acer Predator Triton 17 X

Nella sua configurazione di fascia ultra, Predator Triton 17 X unisce una CPU Intel Core i9-13900HX di 13a generazione alla top di gamma Nvidia RTX 4090. Inoltre, la memoria SSD può essere estesa fino a 4 TB, mentre la RAM fino a 32 GB.

Ma anche l’occhio vuole la sua parte e Acer questo lo sa. Il display da 17’’ è disponibile in due versioni, una delle quali è un WQXGA mini-LED (AmLED) con copertura 100% DCI-P3 e una frequenza di aggiornamento di 250 Hz in grado di fa fruttare al meglio gli FPS generati da una RTX 4090.

La scocca in metallo di Predator Triton 17 X lo rende perfettamente in grado di resistere agli urti, in caso si cadesse vittima della distrazione. Allo stesso modo, la durabilità è garantita anche dal sistema di raffreddamento Vortex Flow di Acer a tre ventole che, grazie alle due AeroBlade 3D di quinta generazione, consente di ottenere un aumento del 10% del getto d’aria rispetto alla precedente generazione.

Il comparto audio è gestito da un sistema surround DTS:X Ultra a sei altoparlanti, mentre chi tiene all’estetica non resterà deluso dalla tastiera RGB e dal touchpad in vetro.

Predator Triton 17 X sarà disponibile in Italia a giugno a partire da 4.599 euro.

Acer Predator Helios Neo 16

Predator Helios Neo 16 è meno costoso del top di gamma Triton 17 X e, sebbene non raggiunga le sue prestazioni, offre un hardware grafico di tutto rispetto con una Nvidia RTX 4070. Specifiche leggermente più basse anche per quanto riguardi riguarda la RAM da 32 GB e la memoria da 2 TB.

Tra le diverse opzioni disponibili per il pannello, troviamo un interessante display IPS WQXGA (2560×1600) a 165 Hz e un display WUXGA (1920×1200) anch’esso a 165 Hz che copre il 100% della gamma sRGB.

Entrambe le opzioni di visualizzazione includono NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC, che garantiscono la massima fluidità e l’assenza di artefatti grafici anche durante le fasi di gioco più rapide.

Predator Helios Neo 16 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.799 euro.

Acer Triton 14 e Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Acer Triton 14 può essere configurato con RTX 4070 o 4050 e una CPU Intel Core i7 di 13a generazione. Il display è un Mini LED da 14’’ con risoluzione fino a WQXGA (2560 x 1600) e una frequenza di aggiornamento di 250Hz. Inoltre, è certificato DisplayHDR 600 e copre il 100% della gamma di colori DCI-P3. Sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 2.499 euro.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition è invece dotato di una RTX 4080, 32 GB di RAM, mentre il display è da 15,6’’. Inoltre, l’ultima versione dell’applicazione TrueGame permette ai giocatori di sperimentare un gioco 3D senza occhiali. Arriverà in Italia a giugno a partire da 4.999 euro.