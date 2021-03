Questo Raspberry Pi portatile è davvero unico nel suo genere

Di progetti che utilizzano Raspberry Pi modificati per essere trasportati ed utilizzati in mobilità ne esistono davvero un’infinità ma questo merita davvero di essere visto. Nonostante le dimensioni di un piccolo tablet, questo Raspberry Pi “all in one” possiede anche una tastiera fisica ed uno schermo ultrawide!

Solitamente i progetti portatili che includono un Raspberry Pi non sono niente di più di piccoli laptop fai da te dotati di una tastiera dalle dimensioni contenute ed uno schermo (a volte un touchscreen) collegati alla bene e meglio. Tuttavia, questo progetto creato dall’utente Twitter conosciuto come Sulfuroid ha reso il concetto decisamente più elegante ed interessante.

Il progetto in questione richiede la preparazione di un PCB personalizzato che è necessario al collegamento del Raspberry Pi alle altre componenti del “micro PC” come la tastiera e lo schermo. La scheda è supportata sia da Raspberry Pi 3 che da Raspberry Pi 4 oltre ad essere compatibile con un display LCD ultrawide dalla risoluzione 1920×480.

La tastiera, il cui aspetto è davvero grandioso, utilizzerà tasti meccanici guidati da un chip Atmega32u4, presumibilmente che agirà come dispositivo USB HID. Nelle immagini prototipo condivise per il progetto, i tasti sembravano avere un design minimale e piatto.

Sulfuroid è ben consapevole che i maker hanno bisogno di armeggiare con le varie connessione del Raspberry e assicura l’accesso GPIO e USB sia internamente che esternamente. Questo rende possibile prototipare progetti personalizzati e collegare periferiche via GPIO. Una porta USB interna fornirebbe possibilità di espansione come dispositivi di avvio USB e modem USB 4G/LTE.

Una volta che i test del caso saranno completati, il piano è quello di mettere in vendita questi fantastici dispositivi. Nel caso foste interessati al progetto vi consigliamo di seguire Sulfuroid su Twitter per rimanere aggiornati su tutti i progressi ottenuti.