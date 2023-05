Se per voi è essenziale avere sempre una connettività affidabile e veloce, anche quando la linea Wi-Fi è assente, un router con connessione dati mobile è la risposta a queste esigenze. I modelli che supportano il 4G LTE, ossia quelli a cui si può aggiungere una SIM di qualsiasi operatore, costano solitamente di più, ma questa offerta rilasciata da Amazon vi farà acquistare il TP-Link MB110-4G a meno di 50 euro.

Come detto, parliamo di un router dalle caratteristiche e funzionalità extra rispetto a uno tradizionale, in grado di farvi connettere anche in 4G, con velocità fino a 150Mbps. Ciò sarà possibile inserendo una SIM, che potrà essere quella del vostro operatore principale o una SIM dati abilitata soltanto per la navigazione in internet.

Con il suo design che si discosta molto dai tipici router, TP-Link MB110-4G è un dispositivo unico, e lo si può posizionare facilmente su qualsiasi scrivania. L’eleganza deriva anche dal fatto che le forme sono minimal e dalla colorazione bianca, che su questi tipi di prodotti è sempre apprezzata. È talmente minimal al punto che potreste non trovare l’ingresso della SIM, se non sapreste che quest’ultima si trova nella parte sottostante, lasciando posteriormente le due porte LAN, l’ingresso di alimentazione e il pulsante per il reset.

Non saranno necessarie configurazioni particolari per potervi connettere a internet, soprattutto se lo userete con la SIM che, ribadiamo, è il suo punto di forza insieme al design. La velocità di connessione sarà elevata, ma lo sarà ancora di più sotto la rete Wi-Fi, grazie al supporto Wireless N, che si tradurrà in una navigazione fino a 300Mbps, connessione permettendo ovviamente.

TP-Link MB110-4G si dimostra uno dei migliori router anche per quanto riguarda il numero massimo di connessioni supportate contemporaneamente, visto che potrete connettere ben 32 dispositivi, dando così la possibilità ad eventuali altri membri della famiglia di seguire lezioni in streaming oppure godersi sessioni di gioco online in piena tranquillità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

