Questo script consente di ignorare i requisiti di sistema di Windows 11

Un nuovo script consente di installare Windows 11 su dispositivi con hardware incompatibile, come TPM 2.0 mancante, CPU incompatibili o la mancanza di Secure Boot. Ancora meglio, lo script funziona anche sulle macchine virtuali, consentendo di eseguire l’aggiornamento all’ultima build disponibile nel Programma Windows Insider.

Quando Windows 11 è stato annunciato per la prima volta, Microsoft ha rilasciato i nuovi requisiti di sistema del sistema operativo. Questi includevano il TPM 2.0, Secure Boot, CPU più recenti e almeno 64 GB di spazio libero sul disco. Poiché Microsoft si è resa conto che molte persone avrebbero testato le build di anteprima di Windows 11 sulle macchine virtuali, le ha esentate dai requisiti di sistema.

Tuttavia, Microsoft ora richiede l’hardware compatibile anche sulle macchine virtuali e assume una posizione ferma sui requisiti di sistema, arrivando addirittura a dire che le persone che installano Windows 11 su un hardware incompatibile potrebbero non ricevere aggiornamenti di sicurezza.

Per coloro che sono disposti a “rischiare” di eseguire Windows 11 su un hardware incompatibile, è stato rilasciato uno script che consente di ignorare i requisiti di sistema del sistema operativo.

Photo credits: Universal MediaCreationTool

Questo nuovo script è stato rilasciato come parte dell’utilissimo Universal MediaCreationTool, che consente di creare una ISO per qualsiasi versione di Windows 10, con il supporto per Windows 11 aggiunto la scorsa settimana. Sebbene lo script principale di questo progetto open source sia “MediaCreationTool.bat” utilizzato per creare ISO di Windows, include anche uno script denominato “Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd”, che configura il dispositivo per ignorare i controlli per verificare se si ha un hardware compatibile.

Se eseguito, lo script effettuerà una serie di attività sul dispositivo, come creare un nuovo valore nella chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup, e consentirà di installare Windows 11 senza alcun problema.

I colleghi di BleepingComputer hanno testato lo script durante il tentativo di aggiornare una macchina virtuale con la build 22449 di Windows 11 all’ultima build di anteprima. Prima dello script, l’aggiornamento non andava a buon fine poiché non era presente il Secure Boot, TPM 2.0 e il disco di sistema era troppo piccolo. Tuttavia, dopo aver eseguito lo script sono riusciti a installare l’ultima versione di anteprima 22463 senza problemi.

Ovviamente chiunque decida di utilizzare questo bypass dovrebbe essere consapevole che questo è un metodo non supportato per installare Windows 11. Potrebbe quindi portare a problemi di prestazioni o altri bug durante l’utilizzo del sistema operativo. Inoltre, Microsoft potrebbe non fornire aggiornamenti di sicurezza ai dispositivi non supportati, quindi l’installazione sarà probabilmente meno sicura.