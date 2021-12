Questo setup Asus ProArt è perfetto per i content creator

In un mondo dove i content creator, professionisti e non, hanno bisogno di sempre più potenza per portare avanti il proprio lavoro, è necessario assemblare macchine sempre più performanti e in grado di soddisfare le esigenze di chi lavora. In ambito professionale però il PC non è tutto, in quanto anche il monitor gioca un ruolo fondamentale: deve essere ad alta risoluzione e soprattutto in grado di riprodurre fedelmente in colori, così che grafici, video editor e chiunque lavori con il colore, riesca ad apportare modifiche precise alle immagini e avere una resa ottimale.

In questo articolo non parliamo di una configurazione pensata per i creatori di contenuti, ma di un setup completo, dove alla macchina principale affiancheremo anche due monitor, uno classico e uno portatile, comodissimo anche per quando si è in mobilità ma si ha bisogno di avere un secondo schermo a portata di mano. Andiamo a vedere nel dettaglio com’è composto questo setup, ma vi anticipiamo già che la configurazione è disponibile su Nexths.it a questo link.

Il PC alla base del nostro setup sfrutta una configurazione di fascia medio-alta, perfetta per gestire i carichi di lavoro tipici dei content creator. Il processore è un AMD Ryzen 7 5800X, con 8 core / 16 thread basato su architettura Zen 3 a 7nm, che opera a una frequenza base di 3,8GHz ma è in grado di arrivare in boost fino a 4,7GHz. Abbinata a questa CPU troviamo una scheda video Asus ROG RTX 3070 TUF OC Gaming, con 8GB di memoria GDDR6, un sistema di raffreddamento di tutto rispetto grazie alle ventole Axial Tech e la bellezza di 5888 CUDA core, che verranno sfruttati a dovere dai software di editing foto e video più famosi per accelerare ulteriormente le operazioni. La scheda opera a una velocità di 1815MHz in Gaming Mode e 1845MHz in Boost Mode, si alimenta con due connettori 8-pin PCIe e offre un’ampia dotazione di uscite video, grazie a tre DisplayPort 1.4a e due HDMI 2.1. Facendo parte della famiglia Nvidia GeFroce RTX, la RTX 3070 TUF integra anche RT core e Tensor core: queste tecnologie non servono solamente a gestire ray tracing e DLSS per giocare al massimo durante le pause lavorative, i Tensor core migliorano ulteriormente la velocità di lavoro grazie alla gestione di alcuni algoritmi IA, presenti in software come Adobe Photoshop, DaVinci Resolve e tanti altri.

A raffreddare il Ryzen 7 5800X troviamo un dissipatore a liquido AIO Asus ROG LC 240, con radiatore da 240mm, illuminazione RGB e loro ROG in bella vista sulla pompa, mentre per quanto riguarda le RAM troviamo un kit da 16GB di G.Skill Trident Z Neo DDR4 a 3600MHz, che operano con timing 18-22-22-42. L’archiviazione è affidata a un SSD Samsung 980 da 500GB, capace di arrivare fino a 3500MB/s in lettura e 3000MB/s in scrittura. Nei nostri test si è dimostrato uno dei migliori SSD PCIe 3.0 sul mercato e difficilmente vi darà problemi di prestazioni durante l’uso.

Tutto l’hardware finora descritto è montato su una scheda madre Asus ProArt B550 Creator, studiata appositamente per i creatori di contenuti. La scheda ha un design molto elegante e minimale, offre 12 + 2 fasi d’alimentazione, due slot M.2 e due PCIe x16 per SSD e schede video PCIe 4.0 e quattro slot DIMM per memorie DDR4. Il pannello I/O posteriore integra cinque porte USB 3.2 tipo A, due USB 2.0, una porta PS/2, uscita audio ottica, cinque jack da 3,5mm, doppia LAN 2,5G, uscita HDMI e doppia porta USB-C Thunderbolt 4, una caratteristica unica di questa scheda madre, specifica per i creator e davvero difficile da trovare in altre soluzioni, specialmente se dotate di chipset AMD.

Le porte Thunderbolt 4 permettono di collegare dock esterne, SSD ad alta velocità e tante altre periferiche. Il pannello I/O mette a disposizione anche un ingresso DisplayPort: collegando una delle porte DP della GPU a questo ingresso, sarà possibile trasmettere il segnale video tramite le due Thunderbolt 4. Questo permette ad esempio di collegare monitor esterni con il ProArt PA148CTV con un unico cavo USB tipo C. Infine, tra le funzionalità troviamo la possibilità di gestire le porte USB e il registro di sistema tramite Asus Control Center Express e la Two-Way AI Noise Cancellation, che elimina il rumore e rende la comunicazione più chiara con qualsiasi microfono collegato.

La build infine è inserita all’interno di un case Corsair 4000D, mid tower con tutto lo spazio necessario per ospitare un PC come questo. Lo chassis è dotato di pannello frontale in mesh per favorire il flusso dell’aria, paratia laterale in vetro temperato e filtri magnetici per la polvere davanti, sopra e sotto, in corrispondenza dell’alimentatore.

Configurazione PC Asus ProArt per content creator Processore AMD Ryzen 7 5800X Dissipatore Asus ROG LC 240 Scheda video Asus ROG RTX 3070 TUF OC Gaming RAM G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL18 16GB (2x8GB) Scheda madre Asus ProArt B550 Creator SSD Samsung 980 500GB Alimentatore Corsair RM750 Case Corsair 4000D

Come detto però oggi vogliamo parlarvi di un setup, non di una semplice configurazione. Al PC abbiamo deciso di abbinare due monitor della gamma Asus ProArt, il ProArt PA32UCG e il ProArt PA148CTV citato prima. Il primo è un monitor professionale con diagonale da 32 pollici, retroilluminazione mini LED con 1152 zone di local dimming, risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Il monitor gode di certificazione DisplayHDR 1400 (luminosità di picco pari a 1600 nit) e Dolby Vision, è dotato di una porta Thunderbolt 3, profondità del colore 10-bit e un deltaE minore di 1. Con queste caratteristiche è indubbiamente una soluzione perfetta per i creator e i professionisti dell’immagine, che hanno bisogno della massima accuratezza del colore possibile; Asus inoltre include nella confezione di vendita un paraluce per prevenire riflessi e abbagli ai lati dello schermo e un colorimetro X-Rite i1 Display Pro, che consente di calibrare il monitor a seconda delle proprie esigenze.

Il ProArt PA148CTV è invece un piccolo monitor portatile da 14″, progettato per creatori di contenuti che hanno bisogno di un piccolo monitor secondario. Ha risoluzione Full HD, deltaE inferiore a 2, copertura del 100% della gamma sRGB e Rec.709 e certificazione Calman. Il monitor ha la possibilità di essere collegato al PC con un solo cavo USB tipo C ed è dotato di touchscreen, caratteristica che permette di interagire ancora più facilmente con gli elementi a schermo.

La configurazione PC che vi abbiamo descritto è disponibile presso l’Asus Gold Store Nexths.it a questo indirizzo; se invece avete esigenze diverse, è disponibile anche un configuratore ad hoc per creazione soluzioni Powered by Asus. La macchina è assemblata da mani esperte, che durante l’assemblaggio prestano attenzione a tutti gli aspetti della build, cable management compreso. E se malauguratamente doveste incorrere in problemi di qualsiasi sorta, è coperta da due anni di garanzia. Se invece non volete acquistare il PC già pronto all’uso, ma volete cimentarvi nell’assemblaggio, potete acquistare i singoli componenti e seguire le indicazioni presenti sulla pagina Do It Yourself di Asus.