Questo SSD ha un dissipatore in grafene

Lexar ha presentato la sua nuova linea di SSD che combinano prestazioni estreme, un dissipatore di calore in grafene e una longevità estesa. Le unità Professional NM800 sono progettate principalmente per desktop ad alte prestazioni e workstation mobili o desktop economiche che possono trarre vantaggio dalle sue caratteristiche. È interessante notare, infatti, che gli SSD non sono troppo costosi.

Il Professional NM800 di Lexar ha un form factor M.2 2280, un’interfaccia PCIe 4.0 x4 ed è alimentato da un controller – non specificato – compatibile con NVMe 1.4 accoppiato con memoria NAND TLC 3D. Le unità sono impostate per essere disponibili nelle versioni da 512 GB e 1 TB.

Photo credits: Lexar

La SKU da 1 TB è classificata con una velocità di lettura sequenziale fino a 7400 MBps, velocità di scrittura sequenziale fino a 5800 MBps, IOPS di lettura casuale fino a 400K e IOPS di scrittura casuale fino a 750K. Il modello da 512 GB è leggermente più lento ed è valutato per letture sequenziali fino a 7000 MBps, scritture sequenziali fino a 3000 MBps, letture casuali fino a 200K e scritture casuali fino a 550K, come riporta TechX.

In genere, le unità che sono classificate per letture fino a 7400 MBps sono dotate di dissipatori di calore di grandi dimensioni che ne impediscono l’installazione in laptop e talvolta anche in desktop con form factor ridotto. Al contrario, Lexar ha dotato i suoi SSD Professional NM800 di un dissipatore di calore in grafene che è sottile e consente l’utilizzo delle unità all’interno dei notebook. Il produttore non rivela quale controller utilizza, quindi non sappiamo quanto siano sostenibili le sue prestazioni sotto carichi elevati.

Ma le prestazioni non sono l’unico vantaggio degli SSD Lexar Professional NM800. Le unità sono classificate per 0.44 scritture su unità al giorno (DWPD), che è superiore a quella dei tipici SSD livello consumer e che sarà apprezzato dai creatori di contenuti che tendono a scrivere enormi quantità di dati.

Le unità Lexar Professional NM800 offrono una combinazione unica di funzionalità, ma a differenza degli SSD di livello workstation, questi prodotti non sono troppo costosi. Il modello da 512 GB ha un prezzo di circa €100 in Europa, mentre la versione da 1 TB ha un prezzo di €180.