Con l’evoluzione degli ultimi anni gli SSD sono ormai diventati la norma, anche quando si parla di spazio per ospitare i videogiochi, che diventano sempre più esigenti in termini di gigabyte occupati e di prestazioni di caricamento richieste. Questo vale anche con le ultime console, per questo motivo vi segnaliamo questa spettacolare offerta sul Samsung 980 PRO da 2TB che, in occasione di questo rinnovato Prime Day, scende al prezzo più basso di sempre, solo 216€ con un sconto del 54%!

Rispetto alle offerte passate si tratta di un taglio netto di prezzo, mai questo specifico modello era infatti sceso a meno di 250€. Questo, oltre all’indubbia qualità e utilità del prodotto, rende questa offerta una delle migliori disponibili in queste ore.

Il Samsung 980 PRO è un SSD NVMe con attacco M.2 che garantisce l’incredibile velocità di lettura sequenziale di 7000MB/s, performance perfette per eseguire qualsiasi caricamento di videogiochi nel minor tempo possibile. Questo vi garantirà prestazioni perfette non solo su PC, ma anche su PlayStation 5, essendo questo SSD nella lista di quelli compatibili con la console di casa SONY. Questo vi permetterà di aumentare di molto gli 825GB disponibili sulla console e quindi installare molti più giochi in contemporanea.

Se siete quindi alla ricerca di un SSD dalle prestazioni elevate e con un’ottima capacità di archiviazione, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, sia che siate PC gamer, sia che possediate una PlayStation 5.

