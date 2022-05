Le schede video moderne sono sempre più grosse e pesanti, specialmente nelle personalizzazioni di fascia più alta, e sono tutte accomunate da un problema: si piegano, a causa del peso. Il problema non è mai drammatico e non pregiudica, salvo rarissimi casi, il funzionamento della scheda video, ma potreste voler scongiurare qualsivoglia situazione spiacevole con l’uso di un apposito supporto; se non avete lo spazio per installare uno di quelli che si trovano comunemente in commercio, magari perché avete tutti gli slot d’espansione occupati, non temete, vi viene incontro l’azienda nipponica Nagao Industry, che ha pensato a una soluzione economica e poco invadente per sorreggere la vostra GPU.

Il prodotto di Nagao non fa altro che permettervi di fissare la staffa che sorregge la scheda video alla ventola posteriore da 120mm, presente in praticamente ogni case. Il dispositivo è stato avvistato dal noto @momomo_us, che ha condiviso un messaggio su Twitter.

La staffa consente di sostenere il peso della scheda grafica pur mantenendo lo spazio spazio necessario per l’installazione della ventola, il tutto offrendo un’estetica piuttosto pulita e gradevole. Il prodotto è in grado di adattarsi a vari tipi di case e schede madri, da quelli ATX a quelli micro-ITX, nonché a schede video di diverse dimensioni (anche fino a quattro slot PCIe).

Photo Credit: Nagao Industry

Purtroppo, il prodotto sembra non essere ancora in vendita, non è stato fornito un prezzo ufficiale e non sappiamo se sarà distribuito anche al di fuori del territorio giapponese, ma sembra senza dubbio una buona soluzione per chi vuole proteggere la propria CPU da eventuali danni, anche durante il trasporto, ma non ha slot d’espansione liberi da poter occupare con un supporto più classico.

Nella giornata di oggi abbiamo anche pubblicato quelle che dovrebbero essere le prime foto del dissipatore di cui sarà equipaggiata la prossima GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition, ammiraglia della nuova serie di GPU NVIDIA basate sull’architettura Ada Lovelace. Apparentemente sarà impiegata una soluzione molto simile a quello delle attuali RTX 3090 e RTX 3090 Ti, dalla quali è stata ripresa l’architettura a doppia ventola con flussi d’aria che vanno in direzioni opposte, mentre le superfici di contatto con i componenti elettronici da raffreddare appaiono decisamente più ampie e massicce, per garantire una copertura totale di chip GPU, chip di memoria e circuiteria di alimentazione. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo.