Nel corso degli scorsi giorni, vi abbiamo parlato di una situazione piuttosto preoccupante inerente alla fusione dei connettori 12VHPWR a 16 pin presenti sulla nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. La causa, probabilmente, è da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore, sebbene Igor’s Lab abbia ipotizzato che l’adattatore presente in confezione potrebbe essere di scarsa qualità, come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia.

In attesa di una delucidazione ufficiale da parte di NVIDIA, che sta attivamente investigando sulla situazione, il maker Mike JC ha realizzato un interessante supporto che evita di avere piegature eccessive sul cavo dell’adattatore seguendo i consigli forniti da CableMod.

Photo Credit: Mike JC

Mike JC ha scritto su Thangs.com:

Quindi, per tutti coloro che seguono il cable-gate di NVIDIA e degli adattatori per RTX 4090 a 16 pin, questo è per voi. A quanto pare, lasciare che il cavo si pieghi prima dei 35 mm può causare la fusione della vostra scheda da oltre 1.600 dollari. Questo farà in modo che il cavo rimanga nella posizione appropriata anche quando si rimette a posto il pannello del case.

Un’altra soluzione adottata dagli appassionati che non vogliono vedere la loro preziosa scheda diventare inutilizzabile consiste nella rimozione del pannello laterale del case per evitare anche eventuali surriscaldamenti. Nel caso foste interessati ad approfondire il lavoro di Mike JC, vi consigliamo di dare un’occhiata al thread ufficiale aperto dall’utente su Reddit.

Ricordiamo che anche aziende come CableMod e Seagate hanno cercato di ovviare al problema proponendo dei connettori ad angolo retto, così da evitare eventuali piegature eccessive che possono portare a causare l’allentamento o il disallineamento di alcuni terminali all’interno del connettore stesso, aumentando il rischio di danni da surriscaldamento.