Raspberry Pi è un Single Board Computer dal form factor piuttosto compatto che già può essere portato con voi a patto di avere i cavi adatti o integrarlo all’interno di un dispositivo più completo, magari dotato anche di tastiera e monitor. Tuttavia, qualcuno ha deciso di fare un ulteriore passo, facendolo diventare parte integrante di uno zaino che potrete comodamente avere sempre con voi in qualunque situazione.

Parliamo del maker Averadian, che, al momento, sta completando il case per Raspberry Pi e la relativa batteria per l’alimentazione, ma è anche in programma l’aggiunta di un pannello I/O sul lato, così da fornire un più rapido accesso alle varie porte per il collegamento di periferiche esterne.

Al momento, Averadian usa un Raspberry Pi 4 all’interno di una scatola di cartone, alloggiato dentro un involucro metallico che funge anche da dissipatore di calore. Nella tasca anteriore dello zaino è stato posizionato un display, protetto da una copertura sul retro. Per quanto riguarda il futuro, è prevista anche l’aggiunta di ventole per aiutare a raffreddare il Raspberry Pi 4.

Iniziato solo per divertimento, questo progetto potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per alcuni casi d’uso, come il pentesting in movimento, ovvero test di sicurezza. Come ben saprete, le possibilità sono praticamente infinite con un Raspberry Pi, quindi sicuramente tutti troveranno qualcosa di utile.

Nel caso foste interessati a replicare l’opera, vi consigliamo di dare un’occhiata al thread originale su Reddit e continuare a seguire Averadian per tutti i futuri aggiornamenti.

Un paio di settimane fa, vi abbiamo parlato anche di un altro interessante progetto, realizzato da Jess Peter, che utilizza un Raspberry Pi per la realizzazione di un assistente virtuale che, oltre a rispondere alle domande che gli vengono poste, viene anche visualizzato in 3D grazie a un proiettore olografico realizzato su misura ed è animato. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.